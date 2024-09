Il Napoli vince e convince: Conte si gode un grande Lukaku

Il Napoli batte il Cagliari grazie a una grande prestazione di Romelu Lukaku, autore di un gol e due assist

Terza vittoria consecutiva del Napoli, che in trasferta ha avuto la meglio sul Cagliari autore di un’ottima prestazione, al di là dei quattro gol subiti. L’avvio è dei migliori per la squadra di Antonio Conte, con Lukaku che serve l’assist a Di Lorenzo per il gol del vantaggio, battuto Scuffet con un sinistro da lontano complice anche la deviazione di Yerry Mina.

Da segnalare dei disordini sugli spalti per delle scelte che non si vorrebbero mai commentare. Partita sospesa per diversi minuti per lancio di petardi e fumogeni in campo. Con la ripresa si è visto un Cagliari molto più vivo e vicino al gol del pareggio.

In diverse occasioni, infatti, Meret ha salvato la sua squadra compiendo parate straordinarie: su Piccoli di testa al 41′, su un altro colpo di testa di Luperto al 48′, ma anche su Marin al 56′, autore di un tiro straordinario dai 25 metri che ha toccato anche la traversa.

Raddoppio firmato da Kvaratskhelia su assist splendido di Lukaku e la partita è sostanzialmente finita. Tris dello stesso Big Rom dopo una palla conquistata in area di rigore e quarto gol siglato da Buongiorno negli ultimi istanti di testa su situazione da corner.

Conte si gode Lukaku, ma il Napoli può ancora migliorare

E’ la terza vittoria consecutiva per il Napoli, non accadeva dall’anno dello Scudetto. Mentre una vittoria in trasferta con zero gol subiti è arrivata per la prima volta dal 4 novembre 2023, quando gli azzurri vinsero all’Arechi contro la Salernitana per 0-2. In panchina c’era Rudi Garcia e il Napoli si stava avviando verso la peggior stagione della sua storia recente.

Mentre per trovare una partita in trasferta con porta inviolata bisogna tornare indietro al gennaio di quest’anno, un anonimo 0-0 con la Lazio all’Olimpico con Mazzarri in panchina. Conte sta lavorando per svoltare, il Napoli oggi si sporca le mani come ha dichiarato il suo allenatore e porta a casa anche vittorie difficili.

Serve, però, ancora tanto lavoro per migliorare tutti gli aspetti possibili per rendere il Napoli una squadra iper competitiva. E infatti la squadra ha tanti margini, McTominay e Gilmour devono entrare nelle rotazioni e Lukaku non è ancora al top fisicamente. Lo stesso David Neres rappresenta un’arma pericolosa a disposizione. Sabato ci sarà la sfida alla Juventus e sarà un bel test per capire a che punto è il Napoli di Conte.