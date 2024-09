“Imbarazzante”: la sentenza che stronca l’Inter e Inzaghi dopo il derby

C’è una sentenza netta che stronca ancor di più la prestazione dell’Inter nel derby contro il Milan, perso per 1-2 tra le critiche

L’Inter ha perso in malo modo il derby contro il Milan per 1-2. Dopo aver subito il gol di Pulisic, la squadra di Inzaghi ha reagito bene, trovando il pareggio di Dimarco dopo una bella giocata di Lautaro Martinez. Anche dopo i nerazzurri hanno provato a segnare costruendo diverse azioni da gol, mettendo in difficoltà la difesa del Milan, che comunque non si è mai disunito.

Ciò che più ha fatto specie guardando il derby è stata la differenza di atteggiamento tra l’Inter e il Milan. Le due squadre hanno approcciato in modo diverso la partita sia nel primo, sia nel secondo tempo. Quella di Inzaghi ha subito il gioco dei rossoneri in più di un’occasione, non riuscendo a reagire e perdendo addirittura ancor più consistenza dopo i cambi della ripresa.

Per Fonseca si tratta di una straordinaria soddisfazione dopo le critiche ricevute nell’ultimo mese e addirittura i rumors di un esonero dopo nemmeno un mese di campionato. Proprio la mentalità diversa con la quale le due squadre hanno affrontato la partita è stata argomento di forte discussione con un giudizio molto duro da parte di Paolo Di Canio.

Inter-Milan, il giudizio durissimo di Di Canio

Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter non è una grande squadra in toto. Approccio con il Monza molle pensando al Manchester City, fai dei cambi, anche giusti visti gli impegni, poi vedi che gli correvano dritti e che il Milan entrava dentro come lama nel burro”.

Prosegue Di Canio nella sua analisi: “Il gol di Pulisic è stato imbarazzante. Mkhitaryan aveva riposato, non è una questione di anagrafe, ma di atteggiamento. E’ stato sbagliato l’approccio, tre dei cinque di centrocampo sembravano dire che il Milan avesse tutto il diritto di essere così aggressivo e noi invece siamo in una situazione privilegiata”.

Insomma, una sentenza molto dura da parte di Di Canio che si è anche soffermato sull’aggressività del Milan, nonostante i quattro attaccanti in campo. Sarà molto interessante capire l’approccio dell’Inter in casa dell’Udinese nella prossima giornata. A Inzaghi serve tornare a vincere per evitare di alimentare le voci di una squadra che non è più affamata come la scorsa stagione e che pensa soltanto alla Champions.