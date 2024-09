Roma, altro scossone in arrivo: prosegue la rivoluzione dei Friedkin

La vittoria ottenuta contro l’Udinese non ha portato serenità all’interno della Roma. Può proseguire la rivoluzione dei Friedkin.

Continuano ad essere ore di grande tensione in casa Roma, nonostante la rotonda vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese (prima sconfitta stagione per i bianconeri). Lo sbarco in panchina di Ivan Juric ha prodotto subito i risultati sperati dai Friedkin, intenzionati ora a portare avanti la rivoluzione avviata tramite l’esonero di Daniele De Rossi e proseguita, a sorpresa, con le dimissioni presentate dalla Ceo Lina Souloukou a causa delle minacce subite e delle tensioni con la proprietà legate ai casi Dybala e Zalewski.

Gli imprenditori statunitensi, ora, saranno chiamato a nominare un suo adeguato erede. Quattro in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i profili attualmente vagliati. Una delle piste seguite conduce all’attuale presidente della Lega Basket Umberto Gandini (con un passato da dirigente calcistico nel Milan). Viva anche l’opzione Giampaolo Montali, noto ai tifosi giallorossi per aver lavorato nella capitale sotto la gestione Sensi. Possibile, inoltre, lo sbarco nella Città Eterna di Zvonimir Boban e di Zibi Boniek, rimasto molto legato alla realtà giallorossa.

E non finisce qua, perché i Friedkin, in queste ore, stanno anche valutando la posizione del direttore sportivo Florent Ghisolfi. Una figura, questa, praticamente invisibile. Mai presentato ufficialmente alla stampa, il manager proveniente dal Nizza nel corso dell’estate ha lavorato in maniera silenziosa evitando microfoni e telecamere. Il suo operato risulta sotto osservazione: non convince, ad esempio, la scelta di utilizzare una parte consistente del budget a disposizione (23 milioni) per un giocatore, ovvero Enzo LeFée, fin qui rimasto ai margini.

Roma, la rivoluzione dei Friedkin prosegue: a rischio il Ds Ghisolfi

Discutibile pure la gestione della vicenda legata a Kevin Danso e la mancata monetizzazione di Tammy Abraham, passato al Milan in prestito. Da qui la volontà da parte degli imprenditori statunitensi, secondo la Rosea, di prendersi del tempo per valutare il da farsi senza escludere l’allontanamento di Ghisolfi (legato alla società da un contratto triennale). Sviluppi, in tal senso, sono attesi a stretto giro di posta. Juric, dal canto suo, si concentrerà sulle prossime gare che si svolgeranno nel corso di questa settimana.

Giovedì, nell’ambito della prima gara nella nuova Europa League, la Roma affronterà l’Atletico Bilbao della stella Nico Williams. Domenica, invece, all’Olimpico arriverà il Venezia rilanciatosi grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Genoa nell’ultimo turno della Serie A. Un doppio impegno che Juric non intende fallire.