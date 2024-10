Bloccato il sostituto di Fonseca: il Milan ha già scelto il sostituto

Il Milan si muove per assicurarsi un futuro oltre Fonseca: il tecnico portoghese continua ad essere sotto osservazione e c’è già il sostituto

I rossoneri non hanno digerito la doppia sconfitta con Leverkusen e Fiorentina e ora stanno valutando chi portale a Milanello. C’è un nome che è favorito su tutti gli altri e piace anche alla piazza.

Il Milan non sta attraversando un momento super positivo, nonostante la vittoria nel derby e il bell’abbrivio preso in campionato. Gli 11 punti in classifica valgono al momento il sesto posto, al pari del Torino e la sconfitta di Firenze ha rimesso tutto in discussione (i Viola e la Roma sono solo un punto dietro). In Champions League sono arrivate due sconfitte nelle prime due uscite, con Liverpool in casa e Bayer Leverkusen in trasferta. Di certo Ibrahimovic, Furlani e Moncada si auguravano qualcosa di meglio, specie dopo la svolta tattica che sembrava aver dato un quid in più al Diavolo.

Il 4-2-4 varato contro l’Inter, con Morata alle spalle di Abraham, non si è confermato fruttifero in queste ultime uscite. I due rigori falliti al Franchi sicuramente incidono su una prestazione non esaltante ma nemmeno orribile. I vertici del Milan non hanno più molta pazienza e ritengono che la rosa messa a disposizione di Fonseca sia più che sufficiente per competere ai massimi livelli. Proprio per questo il tempo dell’attesa sembra essere terminato e la fiducia al portoghese è condizionata ai risultati. Se alla ripresa dopo la sosta per le nazionali non dovessero arrivare i 3 punti contro l’Udinese è già pronto un altro allenatore.

Il Milan ha scelto Maurizio Sarri: se salta Fonseca il sostituto sarà lui

Come riportato da Ilario Di Giovambattista di RadioRadio, il Milan ha già preso contatti con Maurizio Sarri per un possibile cambio in panchina. L’ex tecnico della Lazio era già stato accostato ai rossoneri in estate, salvo poi virare su Fonseca. Il profilo internazionale e fondamentalmente aziendalista dell’ex Roma aveva convinto Furlani e Moncada a puntare su di lui, con il benestare di Zlatan Ibrahimovic. Purtroppo per loro i risultati non gli stanno dando ragione e per questo in caso di avvicendamento si vorrebbe andare su un profilo certo.

Sarri in estate era stato a colloquio anche con il Bologna, poi orientatosi su Vincenzo Italiano. Per subentrare in corsa vorrebbe un progetto importante e il Milan potrebbe garantirglielo. Rispetto alla precedente esperienza con la Juventus, il Diavolo potrebbe rappresentare un contesto più consono alle sue caratteristiche. La squadra è di buona qualità e margini per migliorare ce ne sono in abbondanza. Vedremo se alla fine arriverà la fumata bianca, qualora effettivamente Fonseca dovesse incappare in un altro passo falso.