Ora è arrivato il sì definitivo: colpo Berardi in Serie A

Finalmente in campo, Domenico Berardi. E’ bastato uno spezzone di partita per scatenare indiscrezioni sul probabile ritorno in Serie A

Sono passati sette mesi da quel Verona-Sassuolo in cui Domenico Berardi si è lesionato il tendine d’Achille. Un infortunio gravissimo che l’ha costretto a lungo periodo di stop, compromettendo sia le residue chance del Sassuolo di conquistare la salvezza quanto la partecipazione dell’attaccante a Euro 2024.

Ora il peggio è definitivamente alle spalle. Contro il Cittadella, sabato scorso, Berardi è entrato in campo nel quarto d’ora di finale e si è fatto subito notare per l’assist a Thorstvedt, autore del gol che ha fissato il 6-1 finale. L’allenatore neroverde Fabio Grosso ha subito ribadito che l’attaccante è lontano da una condizione ottimale e che non può essere schierato ancora dal primo minuto.

Una grande notizia comunque per il Sassuolo che, risalito al terzo posto della classifica del campionato cadetto, può ora contare su un rinforzo che rappresenta decisamente un surplus per la Serie B. Una categoria nella quale comunque Berardi non potrebbe rimanere a lungo specie se nei prossimi mesi dimostrerà di essere tornato il calciatore ammirato prima dell’infortunio.

Berardi, futuro in Serie A ? Tanti club sulle sue tracce

Se fosse stato integro, con la retrocessione del Sassuolo, Berardi difficilmente sarebbe sceso in Serie B. Con l’avvenuto recupero nei tempi previsti ora potrebbero esserci finalmente le condizioni giuste per l’approdo in un top club di Serie A. Le pretendenti, di certo, non gli mancano specie con una valutazione che non può essere quella del passato, quando il Sassuolo chiedeva almeno 30 milioni per lasciarlo partire.

Ne sa qualcosa la Juventus che, nell’estate 2023, è stata vicinissima per l’ennesima volta a Berardi in un trattativa saltata per il mancato accordo con il Sassuolo. Juve che ora potrebbe tornare nuovamente sul giocatore già a gennaio. Stessa situazione per la Fiorentina che attende il verdetto sul caso Gudmundsson, la cui sentenza in Islanda per il caso di “cattiva condotta sessuale” è attesa nei prossimi giorni.

Attenzione anche al Milan. Se dovesse arrivare una buona offerta per Chukwueze a gennaio, i rossoneri non si opporrebbero alla cessione con Berardi possibile sostituto a destra. L’esterno del Sassuolo, peraltro, è stato vicino al Milan nel 2023 quando Maldini, prima del suo allontanamento, aveva puntato proprio su di lui per rinforzare l’attacco insieme a Arnautovic.

Nessuna chance di vederlo al Napoli a gennaio con la fascia destra già occupata da Neres e Politano e all’Inter. Tutte ipotesi al momento ma con una certezza. Dovesse recuperare condizione e fiducia, Berardi sarà uomo mercato a Gennaio dopo un breve passaggio in Serie B.