Leclerc ha detto sì, l’annuncio scatena la festa dei tifosi

Leclerc ha risposto in modo positivo ad una richiesta importante: una notizia davvero piacevole per tutti gli appassionati di Formula 1

Il pilota della Ferrari, oltre ad essere uno dei più talentuosi della griglia è anche un personaggio a tutto tondo, molto ricercato sui social e a livello mediatico. L’ultima novità è proprio una conferma di questa situazione.

I campioni dello sport e in particolar modo i piloti di Formula 1 non sono sempre semplicissimi da raggiungere per i fan e gli appassionati. Spesso nei Gran Premi li si vede piuttosto distanti, inseriti in un programma ferreo all’interno del paddock e difficili da avvicinare anche per un autografo. Vengono trattati come delle superstar, quali effettivamente sono a tutti gli effetti, idolatrati e a volte poco empatici. Poi ci sono le eccezioni, quelli che hanno grande presa anche per il loro modo di fare. Stelle non solo dei social e dietro le telecamere ma anche nel contatto diretto col pubblico. Charles Leclerc è uno di questi, un volto pulito, un grande talento e una buona comunicatività. Dietro a Lewis Hamilton è quello che ha maggiore interazione sui propri canali e la gente gli riconosce lo status di “predestinato“.

Proprio per questo sarà ancora più bello per tutti i tifosi poterlo incontrare durante il settimo Festival dello Sport, che si terrà a Trento dal 10 al 13 ottobre. L’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, quest’anno recita come claim “Nati per vincere” e vedrà la partecipazione non solo di Leclerc ma di moltissimi campioni di varie discipline.

Festival dello Sport 2024, oltre a Leclerc presente anche Pogacar: un evento davvero imperdibile

Il Festival dello Sport 2024 si preannuncia davvero imperdibile e in totale saranno oltre 200 gli ospiti invitati alla manifestazione. Si fa da figure come Leclerc e Tadej Pogacar, numero uno del ciclismo mondiale e fresco vincitore del titolo iridato, oltre a Giro e Tour, fino a Bebe Vio e Julio Velasco (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi con la Nazionale femminile di volley).

A proposito di protagonisti a Cinque Cerchi spazio anche a Sofia Raffaeli, Alice D’Amato e Nicolò Martinenghi, mentre uno spazio a parte verrà riservato a vecchie glorie come Carl Lewis, “il figlio del vento”, Gianfranco Zola, George Weah, Cafu e il grande Mario Kempes.

Durante l’evento per le vie e le piazze di Trento, oltre alle consuete interviste con i giornalisti, campioni come Leclerc e Pogacar potranno incontrare i fan, firmare autografi e scattare qualche foto, tutto a portata di mano, in un contesto unico. Inoltre a margine ci sarà anche l’appuntamento con Juri Chechi per il Fitness Village, allestito come sempre in piazza Dante.