Juve-Lazio, che tegola: un altro Big salta la super sfida

Un altro calciatore si aggiunge all’elenco degli assenti in vista di Juventus-Lazio, match dell’ottava giornata di Serie A

Prima settimana di pausa per le Nazionali quasi esaurita e già si pensa alla ripresa della Serie A con i match dell’ottava giornata distribuiti tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre.

Uno dei big match di giornata (l’altro è Roma-Inter) si disputerà proprio sabato 19, alle 20.45 con la Juventus che riceverà allo Stadium la Lazio, protagonista di un inizio di stagione decisamente sorprendente. La compagine biancoceleste è reduce da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Europa League e si presenta al cospetto dei bianconeri a pari punti, a tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista.

Una situazione di classifica favorita anche dal mezzo passo della Juve contro il Cagliari. Un 1-1 che ha raffreddato decisamente l’entusiasmo scaturito dalla bella vittoria di Lipsia in Champions League e che non può lasciare rimpianti ai bianconeri per le occasioni da gol (quella di Vlahovic su tutte) non sfruttate prima del pareggio di Marin su rigore nel finale.

Juventus-Lazio, quanti assenti nel big match

Juventus che affronterà la Lazio non senza defezioni per le assenze di due titolari e uno squalificato. Oltre a Bremer, la cui stagione è già terminata dopo l’operazione al ginocchio cui si è sottoposto lunedì scorso a Lione, Motta dovrà rinunciare anche all’altro infortunato di Lipsia, Nico Gonzalez.

Da monitorare anche le condizioni di Koopmeiners, alle prese con un infortunio al costato che l’ha costretto ad uscire all’intervallo contro il Cagliari. Fuori anche Conceicao che deve scontare il turno di squalifica per l’espulsione rimediata domenica scorsa.

Assenza pesante anche per la Lazio che dovrà rinunciare a Manuel Lazzari per una lesione di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. L’esterno biancoceleste si è infortunato nel corso del primo tempo del match contro l’Empoli. Già dalle immagini in diretta si era intuito l’entità del ko per Lazzari che ne avrà per almeno per un mese. Oltre alla Juve, salterà i successivi match con Monza, Twente, Genoa, Como, Porto e Cagliari.

A sostituire Lazzari sarà Marusic. Motta invece si affiderà ancora a Gatti per rimpiazzare Bremer. Non dovesse farcela Koopmeiners è pronto a subentrare Thuram. Tra campionato e Coppa Italia, la Juve ha vinto le ultime cinque partite disputate contro la Lazio allo Stadium. L’ultima vittoria a Torino dei biancazzurri risale al 2017 con l’1-2 sancito da una doppietta di Immobile.