Calcio italiano in lutto, tifosi distrutti dalla notizia

Il calcio italiano ha ricevuto nelle scorse ore una terribile notizia, che riguarda la scomparsa di un suo grande personaggio: tifosi sconvolti

Il movimento azzurro perde una persona che nel suo ambiente era considerato imprescindibile. Un dirigente di altissimo spessore e un uomo con grandi valori. Sarà difficile poterlo rimpiazzare e per questo la tristezza è ancora più alta.

Questo 2024 non è di certo stato molto positivo per il calcio italiano, con delle perdite che hanno segnato il nostro mondo del pallone. Basti ricordare la scomparsa di Totò Schillaci, omaggiato in modo molto toccante dallo Stadio Olimpico prima di Italia-Belgio di Nations League, o anche, gli addii ad inizio anno di Gigi Riva e Andy Brehme, tedesco ma grande protagonista in Serie A.

Molto più recente anche la scomparsa dell’ex giocatore del Cagliari, Andrea Capone, ritrovato senza vita nella stanza di un albergo del capoluogo sardo. Rispetto a loro Gastone Montesi era più avanti con gli anni, ma condivideva a pieno la passione per il calcio e ha dedicato tutta la sua vita a questo sport. I tifosi del Rimini, per cui era stato una figura davvero imprescindibile, lo ricordano con grandissimo affetto e l’hanno voluto omaggiare anche allo stadio.

Montesi aveva 91 anni ed è scomparso nelle scorse ore, durante il sonno. Era stato recentemente operato all’ospedale ’Infermi’ per la rottura del femore. Al suo fianco i figli Denny e Thomas.

Addio a Gastone Montesi, l’ex presidente del Rimini aveva 91 anni: il ricordo commosso di tutto il calcio italiano

Proprio Thomas Montesi, come riportato da Il Resto del Carlino, ha raccontato: “Siamo stati travolti da una valanga di affetto, a dimostrazione di quanto mio padre abbia saputo farsi voler bene e abbia lasciato il segno”.

Poi ha aggiunto: “Tantissimi ci hanno telefonato, scritto. Siamo veramente commossi“. Montesi era stato il protagonista principale della costruzione del maxi centro sportivo Games village Ronta a Cesena.

La sua carriera da dirigente l’aveva iniziata alla fine degli anni ’70, diventando vice del presidente Dino Cappelli, conquistando con il Rimini anche la Serie B. Da presidente del club della Riviera aveva avuto modo di lavorare anche con un giovane Arrigo Sacchi, agli inizi della sua straordinaria carriera in panchina.

Dopo il Rimini, gli anni al Rivazzurra, che sui propri canali social ha voluto ricordarlo e ringraziarlo. L’ultimo saluto a Gastone Montesi è previsto per martedì 15 ottobre alle 14,30, nella sala del commiato del cimitero di Rimini.