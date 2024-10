La Juve ha scelto il sostituto di Bremer, arriva per 15 milioni

La Juventus sarà costretta ad affrontare tutta la stagione senza Bremer. A gennaio potrebbe arrivare il sostituto

Tutto pronto per l’8.a giornata di Serie A, in programma nel weekend. Per la Juventus, sfida contro la Lazio allo Stadium domani sera alle 20.45.

Una partita che i bianconeri affronteranno in grande emergenza per le numerose assenze che dovrà fronteggiare Motta, costretto inevitabilmente a schierare una formazione ampiamente rimaneggiata. Bremer, Gonzalez, Fagioli, McKennie, Conceicao e Koopmeiners, questi gli indisponibili contro una Lazio che arriva allo Stadium con l’ambizione di proseguire la striscia vincente che dura da quattro partite tra Serie A e Europa League.

Quella di sabato sarà la seconda partita che la Juventus disputerà senza Gleison Bremer. La stagione del centrale brasiliano, insostituibile nello schieramento di Motta, si è conclusa con l’infortunio al ginocchio subito a Lipsia. Operato a Lione, per Bremer si stima uno stop di almeno sette mesi che pone fine già alla sua stagione.

Bremer, ecco chi può sostituirlo: l’ultima indiscrezione

Immediatamente dopo l’operazione di Bremer, Giuntoli ha escluso l’arrivo di un difensore svincolato. Almeno fino a gennaio, Motta dovrà utilizzare gli effettivi a disposizione nel reparto compreso Danilo, finora in campo solo in un’occasione da titolare nello 0-3 di Genoa. Ci sarà spazione, verosimilmente, anche per Cabal, anche lui poco utilizzato finora.

Con la riapertura del mercato, Giuntoli potrebbe intervenire per acquistare un nuovo rinforzo nel reparto difensivo. Tra i principali indiziati c’è Jakub Kiwior, l’ex centrale dello Spezia, già trattato dalla Juve prima del suo passaggio all’Arsenal che ora potrebbe cederlo in prestito. Alla Juventus è stato accostato anche Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto a fine stagione e seguito anche dall’Inter in un duello che potrebbe riproporsi anche per un altro possibile svincolato ovvero Jonathan David, attaccante del Lille.

Nel frattempo, dal Brasile spunta un nuovo potenziale obiettivo per i bianconeri in difesa. Stando a RTI Esporte, la Juve avrebbe puntato Leo Ortiz, il centrale del Flamengo in possesso del passaporto italiano, condizione che potrebbe favorire un suo trasferimento in Italia. Se questo è un possibile vantaggio, non lo è affatto il costo del giocatore, legato al Flamengo da un contratto fino al 2028. La valutazione del club brasiliano è infatti di almeno 15 milioni, investimento forse troppo elevato per il mercato di gennaio.

Attenzione anche all’opzione Skriniar. Ormai escluso nel PSG, l’ex Inter potrebbe arrivare anche in prestito. A sfavorire il possibile ritorno in Serie A del centrale slovacco è tuttavia l’elevato ingaggio percepito al PSG di circa 10 milioni.