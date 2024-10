Milan, il colpo è chiuso: affare da 10 milioni

Dopo la vittoria con l’Udinese di sabato 19, il Milan – poco prima della sfida Champions contro il Bruges – annuncia il colpo.

La vittoria di sabato 19 contro l’Udinese, sofferta e conquistata con la giusta grinta, ha allentato la tensione intorno a Milanello. La squadra di Fonseca è chiamata a ripetersi proprio questa sera con il Bruges per il terzo turno di Champions League.

La rosa a disposizione di Fonseca potrebbe presto allargarsi, visto che la dirigenza vuole investire già nella prossima finestra di mercato. In difesa, nonostante i malumori per la cessione di Kalulu, non arriverà più nessuno, visto il recente annuncio del Milan.

Milan, Gabbia prolunga il contratto

Il Milan si assicura le prestazioni di Matteo Gabbia per il futuro. Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano sul suo Profilo X, il difensore centrale, che ha festeggiato i suoi 25 anni proprio nella giornata di ieri, è pronto a firmare il rinnovo del contratto con il club rossonero. Una mossa strategica da parte della dirigenza milanista che punta a consolidare la propria difesa con un elemento giovane ma già di grande affidabilità.

Il nuovo accordo prevede uno stipendio annuo per Gabbia intorno ai 2 milioni di euro, bonus inclusi. Questa cifra rappresenta non solo un riconoscimento delle capacità e delle prestazioni offerte finora dal giocatore ma anche una scommessa sulla sua crescita futura e sul contributo che potrà continuare a dare alla squadra nei prossimi anni.

Nonostante un fastidio fisico che lo ha tenuto fuori dalla recente partita contro l’Udinese, Matteo Gabbia ha dimostrato nel corso dell’avvio di stagione di essere un pilastro fondamentale per la difesa del Milan. La sua assenza si è fatta sentire, e tutti sono in attesa di vedere se riuscirà a recuperare in tempo per l’importante incontro contro il Bruges in Champions League stasera.

Dopo una parentesi in prestito al Villarreal, Gabbia è tornato al Milan nel gennaio scorso ed è stato capace di imporsi come una scelta regolare sia sotto la guida tecnica di Stefano Pioli che con l’arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca. La sua capacità di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche dei suoi allenatori e la costanza nelle prestazioni hanno reso questo rinnovo contrattuale una conseguenza naturale della sua crescita professionale.

La decisione del Milan di prolungare il contratto con Matteo Gabbia non sorprende coloro che hanno seguito le sue evoluzioni sul campo da gioco. Con dedizione e impegno costanti, il giovane difensore ha dimostrato non solo le sue qualità tecniche ma anche un carattere forte e determinato. Questi attributi lo rendono prezioso per gli schemi tattici del team rossonero e giustificano pienamente la fiducia riposta in lui dalla società.

Mentre Matteo Gabbia guarda al futuro con ottimismo dopo aver siglato questo importante accordo, anche i tifosi del Milan possono sentirsi confortati sapendo che avranno ancora a lunga disposizione uno dei loro più promettenti talenti difensivi. La speranza è quella che possa tornare presto in campo per continuare a contribuire attivamente agli obiettivi stagionali della squadra.