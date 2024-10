Retroscena Milan, colpo sfiorato dall’Atalanta

Clamoroso retroscena in casa rossonera: colpo sfiorato, il Milan stava per portare in squadra il talento dell’Atalanta.

Il mondo del calcio è sempre stato un crogiuolo di storie, talenti e occasioni mancate o colte al volo.

Tra queste, emerge la narrazione di Josip Ilicic, il calciatore sloveno che ha incantato l’Italia e non solo con le sue prestazioni in squadre come Palermo, Fiorentina e Atalanta. Recentemente, il suo agente Amir Ruznic ha rivelato alcuni retroscena interessanti riguardanti il passato mercato del giocatore.

Milan, colpo sfiorato per Ilicic

Una delle rivelazioni più sorprendenti riguarda l’interessamento del Milan per Ilicic durante la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Questo interesse dimostra come il talento dell’attaccante sloveno fosse ben noto anche fuori dai confini delle squadre per cui ha giocato. Il Milan, club con una storia gloriosa sia in Italia che in Europa, aveva individuato in Ilicic un potenziale rinforzo capace di apportare qualità e visione di gioco alla rosa rossonera.

Oltre al Milan, anche altre squadre avevano messo gli occhi su Josip Ilicic. Tra queste spiccano il Napoli e il Siviglia. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli aveva valutato l’acquisto dell’attaccante sloveno ma non era stato possibile trovare un accordo con l’Atalanta. Anche il Siviglia si era fatto avanti per Ilicic ma le vicende personali del giocatore hanno frenato ogni trattativa.

Nonostante gli interessamenti da parte di club prestigiosi, Josip Ilicic ha scelto di tornare alle origini firmando con il Maribor, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Questa decisione sottolinea non solo un legame emotivo con la propria terra natale ma anche una ricerca della serenità personale dopo periodi complicati vissuti altrove.

Amir Ruznic sottolinea come Josip stia bene al Maribor e continui a dimostrare le sue qualità anche in nazionale. Nonostante non sia più lo stesso giocatore ammirato a Palermo, Fiorentina o Atalanta a causa dell’avanzare dell’età e dei problemi personali affrontati negli ultimi anni, il suo talento rimane indiscusso. Con un contratto in scadenza a giugno senza intenzioni da parte sua di ritirarsi dal calcio giocato.