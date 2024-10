Tegola Juve, deve operarsi: lo stop è lunghissimo

Tegola in casa Juventus, arrivano brutte notizie: si prevede un lungo, deve operarsi. Cosa sta accadendo in queste ore.

La Juventus Femminile si trova ad affrontare un ostacolo non da poco nella sua corsa per mantenere il primato nel calcio italiano e cercare gloria europea.

La notizia del nuovo stop di Cecilia Salvai, difensore centrale di grande esperienza e talento, ha scosso l’ambiente bianconero. L’infortunio subito dalla giocatrice, una lesione al tendine del retto femorale della coscia destra che richiederà un intervento chirurgico, la terrà lontana dai campi per un periodo prolungato.

Juventus, infortunio per Cecilia Salvai

La classe 1993 avrebbe sicuramente rappresentato un valore aggiunto per la squadra guidata da mister Canzi, che finora non ha potuto contare sulla sua presenza. Questa assenza si fa sentire soprattutto ora che la Juventus è impegnata su più fronti, inclusa la prestigiosa Women’s Champions League. La dirigenza bianconera si trova quindi davanti a una decisione importante: cercare una sostituta durante il mercato di gennaio o affidarsi alle risorse interne per colmare questa importante lacuna.

Nonostante l’idea di intervenire sul mercato non sembri al momento convincere appieno i vertici della società, le alternative a disposizione dell’allenatore non mancano. Martina Rosucci, completamente recuperata dall’infortunio che l’ha tenuta fuori gioco, potrebbe essere arretrata in difesa. Inoltre, calciatrici del calibro di Sara Gama e Lisa Boattin hanno già dimostrato in passato di poter ricoprire efficacemente il ruolo di centrali oltre alla loro posizione naturale di terzine.

Il tecnico Canzi può comunque contare su quattro centrali di ruolo – Cascarino, Calligaris, Kullberg e Lenzini – per organizzare la sua difesa a tre. Questa abbondanza numerica permette alla Juventus Femminile di gestire con una certa flessibilità l’assenza forzata di Salvai. Tuttavia, nessuno sottovaluta il valore aggiunto che Cecilia avrebbe portato in termini di esperienza e leadership all’interno del gruppo.

Molto dipenderà dal cammino delle bianconere nella Women’s Champions League: avanzamenti significativi nella competizione potrebbero spingere la dirigenza a riconsiderare l’opzione mercato come soluzione immediata per rinforzare il reparto arretrato. Allo stesso tempo, le prestazioni delle alternative già presenti in rosa saranno cruciali nel determinare se sarà necessario o meno intervenire con nuovi acquisti.

Questo periodo rappresenta sia una sfida sia un’opportunità per le giocatrici attualmente disponibili nell’organico della Juventus Femminile: dimostrando resilienza e versatilità possono contribuire significativamente alla causa bianconera mentre si attende il ritorno in campo dell’apprezzata compagna Cecilia Salvai.