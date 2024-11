Manna e Ghisolfi insieme a Roma: ‘summit’ in vista durante la sosta

Un summit molto atteso al quale saranno presenti il ds del Napoli e quello della Roma: in ballo diversi temi caldi per il nostro calcio

Giovanni Manna e Florent Ghisolfi allo stesso evento. Il ds del Napoli e quello della Roma hanno in comune la giovane età e l’aver appena iniziato una nuova avventura in una big del calcio italiano. Certo, al momento si può dire che le cose stiano andando decisamente meglio all’italiano ex Juve, col Napoli primo in classifica e reduce dal prezioso pareggio 1-1 contro l’Inter a San Siro.

Nella suggestiva Sala Stampa delle Bandiere del Comune di Roma Capitale è stata presentata la VII edizione del Social Football Summit (SFS24), un evento ormai imprescindibile per la Football Industry. L’appuntamento è fissato per il 19 e 20 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, dove esperti e leader del settore si confronteranno su temi chiave come innovazione, sostenibilità, marketing, finanza e social inclusion.

Roma si conferma protagonista nel settore del turismo congressuale, come sottolineato da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale: “Questo evento contribuisce a dare un’immagine moderna di Roma, accogliendo esperti da ogni parte del mondo e coinvolgendo giovani appassionati che rappresentano il futuro del settore”.

L’evento sarà sostenibile grazie alla certificazione ECOEVENTS e al sistema di gestione ISO 20121. Inoltre, il charity partner AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) darà un importante contributo sociale, coinvolgendo pazienti e famiglie in iniziative dedicate.

Tra gli eventi clou ci saranno la start-up competition “SFS Extratime Almaviva” e gli SFS Awards 2024, che premieranno le eccellenze della stagione calcistica durante una serata di gala nella splendida Protomoteca del Campidoglio.

Con un programma ricco e la presenza di stakeholder di altissimo livello, il SFS24 si conferma come il cuore pulsante della Football Industry, dove il presente incontra il futuro del calcio.

Da Abodi a Tebas: i partecipanti illustri al Social Football Summit

Con oltre 150 speaker, tutte le istituzioni sportive italiane e numerosi club internazionali, il SFS24 si distingue come una piattaforma unica per il confronto e la crescita del settore. 90 panel distribuiti su 5 stage, un’area espositiva e una business lounge offriranno opportunità di networking e scambio di competenze tra i protagonisti della Football Industry.

Tra gli ospiti di rilievo, ci saranno rappresentanti di istituzioni e aziende di primaria importanza:

Andrea Abodi , Ministro per lo Sport e i Giovani, che discuterà delle politiche per lo sviluppo del calcio e del ruolo sociale dello sport.

, Ministro per lo Sport e i Giovani, che discuterà delle politiche per lo sviluppo del calcio e del ruolo sociale dello sport. Luigi De Siervo , CEO della Lega Serie A, e Michele Ciccarese , Direttore commerciale della stessa lega, interverranno sul futuro del marketing sportivo e delle strategie commerciali.

, CEO della Lega Serie A, e , Direttore commerciale della stessa lega, interverranno sul futuro del marketing sportivo e delle strategie commerciali. Javier Tebas , Presidente della Liga, condividerà l’esperienza della Spagna nella gestione e promozione del calcio internazionale.

, Presidente della Liga, condividerà l’esperienza della Spagna nella gestione e promozione del calcio internazionale. Michele Uva , Direttore Social & Environmental Sustainability della UEFA, e Gaia Pretner , Head of Sustainability di ECA, analizzeranno l’importanza della sostenibilità nel calcio moderno.

, Direttore Social & Environmental Sustainability della UEFA, e , Head of Sustainability di ECA, analizzeranno l’importanza della sostenibilità nel calcio moderno. Emma Joussemet , Head of Community Engagement della Premier League, e Nick Speakman , Global Head Social Media del Manchester United, offriranno approfondimenti su engagement e comunicazione digitale.

, Head of Community Engagement della Premier League, e , Global Head Social Media del Manchester United, offriranno approfondimenti su engagement e comunicazione digitale. Marcello Fiori , Direttore Generale di INAIL, e Andrea Ferretti , Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, tratteranno tematiche legate alla salute e sicurezza nello sport.

, Direttore Generale di INAIL, e , Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, tratteranno tematiche legate alla salute e sicurezza nello sport. Giovanni Manna, Sport Director del SSC Napoli, e Florent Ghisolfi, Responsabile dell’area tecnica dell’AS Roma, discuteranno delle sfide tecniche e strategiche nella gestione dei club.

Anche altri volti noti come Mauro Balata (Presidente Lega B), Andrea Sartori (CEO di Football Benchmark) e Mike Armstrong (Chief Marketing and Communications Officer Juventus FC) porteranno il loro contributo.