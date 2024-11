L’Atalanta perde un big: furia Gasperini

L’Atalanta è pronta a salutare un big: Gian Piero Gasperini è una furia, tifosi senza parole

L’Atalanta sta vivendo un inizio di stagione da incorniciare. Con 25 punti raccolti, i bergamaschi occupano la seconda posizione in Serie A, ad appena un punto dal Napoli capolista. Un rendimento impressionante, che conferma la solidità e l’affiatamento della squadra di Gian Piero Gasperini. La Dea sta mettendo in mostra un calcio propositivo, fatto di pressing alto, intensità e un attacco che fa tremare le difese avversarie.

Anche se il campionato è ancora lungo, la squadra sta dimostrando di poter essere tra le protagoniste in questa stagione. Il contributo di ogni singolo giocatore è stato fondamentale, con i nuovi arrivati che si stanno inserendo bene nel sistema di gioco. Tuttavia, mentre la squadra sta volando in campionato, una nuvola minacciosa si staglia all’orizzonte: quella di una possibile partenza di Ademola Lookman già a gennaio.

Il nigeriano, che quest’anno ha continuato a impressionare con la sua velocità, tecnica e capacità di finalizzazione, è diventato un obiettivo ambito da alcuni dei club più importanti d’Europa. Con 6 gol e 4 assist in Serie A, più due gol in Champions League, Lookman è stato uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. La sua capacità di cambiare volto a una partita con una giocata di classe o con un gol improvviso non è passata inosservata. Non solo i tifosi nerazzurri, ma anche i grandi club stanno seguendo con interesse la sua crescita.

Atalanta, Lookman nel mirino del PSG: l’offerta

Già la scorsa estate, il Paris Saint Germain aveva messo gli occhi su di lui, ma la trattativa non si concretizzò. Ora, però, la situazione potrebbe essere diversa. Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini teme che il PSG possa tornare all’assalto a gennaio, con l’intenzione di portare Lookman a Parigi per rinforzare il suo attacco. Un’offerta di 60 milioni di euro, o forse anche di più, potrebbe essere sufficiente per convincere la dirigenza dell’Atalanta a lasciar partire il suo gioiello.

Il tecnico bergamasco, noto per la sua grinta e il suo amore per il progetto di squadra, non ha nascosto il suo disappunto di fronte all’eventualità di una cessione di Lookman. In un’intervista recente, Gasperini ha espresso tutta la sua frustrazione: “Spero che il mercato non chiami a gennaio”, ha dichiarato, facendo capire quanto il giocatore sia importante per le sue trame tattiche.

Non si tratta solo di un giocatore dal grande talento, ma di una pedina fondamentale nel cuore dell’attacco bergamasco. Il timore è che una cessione, soprattutto in inverno, possa compromettere gli equilibri di una squadra che sta lottando per obiettivi importanti.

Tuttavia, l’Atalanta non ha intenzione di svendere il suo attaccante. Nonostante le voci di mercato, la società ha fatto sapere che non intende fare sconti. Il contratto di Lookman è in scadenza nel 2026, con un’opzione per il 2027, e la dirigenza bergamasca sa che il suo valore è altissimo. Eppure, se le cifre offerte fossero davvero allettanti, potrebbe essere difficile resistere. L’Atalanta ha sempre fatto di necessità virtù nel mercato, ma la priorità sembra essere quella di trattenere Lookman almeno fino a fine stagione, quando si valuteranno altre opzioni.

Per ora, l’attaccante nigeriano sta continuando a dare il massimo per il club, con una professionalità che ha conquistato i tifosi e lo stesso Gasperini. Ma la finestra di mercato di gennaio è ancora lontana, e chissà se il PSG deciderà davvero di affondare il colpo. Se così fosse, l’Atalanta dovrà decidere se cedere il suo pezzo pregiato, o se resistere e puntare tutto sulla sua permanenza, con l’obiettivo di fare un altro grande salto in campionato ed Europa. Nel frattempo, i tifosi bergamaschi si aggrappano alla speranza che Lookman resti ancora a lungo sotto le luci di Bergamo, il che sarebbe un segnale forte della solidità e delle ambizioni del club.