Juve, Thiago Motta record è poco felice: un dato spaventa tutti

Thaigo Motta è entrato nella storia della Juve: nessuno come lui e c’è un dato che spaventa tutti

Quando si parla della Juventus, è inevitabile pensare a una delle squadre più vincenti della storia del calcio italiano e internazionale. Ma quest’anno la situazione è ben diversa, e i tifosi bianconeri cominciano a temere che la “Vecchia Signora” stia perdendo il suo smalto.

Dopo aver regalato una spettacolare vittoria contro il Manchester City in Champions League, che aveva acceso le speranze di una qualificazione diretta agli ottavi, la Juventus è tornata a concentrarsi sul campionato con ben pochi risultati concreti. Quattro pareggi consecutivi in Serie A – contro Milan, Lecce, Bologna e Venezia – stanno segnando un periodo di grande difficoltà.

L’ultimo, quello contro il Venezia, è arrivato in casa, con un rigore segnato al 94′ da Vlahovic che ha evitato una clamorosa sconfitta. Un punto guadagnato con fatica, ma che non cancella le preoccupazioni per una squadra che sembra non riuscire a decollare.

Un pareggio che sa di sconfitta

Il 2-2 contro il Venezia ha il sapore di un ko per la Juventus, soprattutto perché, prima del rigore all’ultimo respiro di Vlahovic, la squadra bianconera era apparsa in balìa dell’avversario, incapace di costruire gioco e di gestire le azioni offensive in modo fluido. È vero che la Juventus è ancora imbattuta, ma il numero di pareggi è preoccupante.

Con 9 punti di distacco dalla capolista Atalanta, la squadra di Thiago Motta si trova in una situazione difficile: al momento occupa il sesto posto in classifica con 28 punti, e il rischio di non riuscire a centrare la qualificazione alla Champions League è più che concreto.

Una stagione che, se non dovesse migliorare, potrebbe portare la Juve a competere per un posto in Europa League o addirittura in Conference League, obiettivi che difficilmente sarebbero ritenuti soddisfacenti per un club con le ambizioni storiche della Juventus.

La Juventus di Thiago Motta: una squadra in cerca di identità

Non è un mistero che la Juventus stia vivendo un periodo di transizione, ma le difficoltà non sembrano riguardare solo la fase di adattamento al nuovo allenatore, Thiago Motta. Il tecnico, arrivato con l’obiettivo di dare nuova linfa e un gioco più moderno alla squadra, ha incontrato numerosi ostacoli.

La mancanza di continuità nelle prestazioni è evidente, e la squadra non riesce a mostrare quella solidità difensiva e quella capacità offensiva che hanno sempre contraddistinto la Vecchia Signora. L’attacco, pur contando su giocatori di grande valore come Dusan Vlahovic, sembra incapace di concretizzare le occasioni, mentre la difesa, già indebolita dalle assenze di giocatori chiave, ha lasciato troppi spazi agli avversari.

Le statistiche parlano chiaro: sei vittorie in sedici partite sono un dato che non si vedeva dalla stagione 1998-1999, un anno che rappresentò l’inizio di un periodo negativo per il club, che concluse il campionato in sesta posizione. In più, la squadra ha registrato il decimo pareggio in campionato, e questo trend di “pareggite” (per usare un termine informale) è qualcosa che Thiago Motta dovrà assolutamente risolvere se vuole evitare una stagione deludente.

La Juventus, infatti, ha un ritardo di 9 punti dall’Atalanta, che si conferma capolista e sembra ormai avere un piede in zona Champions. Per non perdere definitivamente il treno, la Juventus dovrà reagire in fretta, ma la domanda è: come? La risposta potrebbe arrivare dal mercato di gennaio, dove la Juventus dovrà intervenire con acquisti mirati, soprattutto in difesa, dove le assenze di Bremer e Cabal stanno facendo sentire il loro peso. Un difensore centrale solido e, forse, un’alternativa a Vlahovic potrebbero fare la differenza in una squadra che ha bisogno di soluzioni immediate.

La crisi della Juventus è sotto gli occhi di tutti, e ora il tecnico Motta e la squadra devono agire in fretta per non compromettere una stagione che, fino a qualche settimana fa, sembrava ancora piena di potenzialità. Sarà interessante vedere se la squadra saprà reagire, se troverà quella continuità che le manca da troppo tempo, e se riuscirà a mantenere vive le sue ambizioni europee. La Juve ha sempre avuto una grande capacità di rialzarsi nei momenti difficili, ma stavolta la sfida sembra più ardua che mai.