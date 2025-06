Ruggeri conferma l’addio all’Atalanta: ora per Juric colpo a sorpresa dalla Juve

Tra saluti già scritti e incastri di mercato, l’Atalanta prepara una mossa inaspettata. E la Juve si ritrova con una decisione da prendere in fretta

Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai si può dire che è tutto fatto. Matteo Ruggeri lascia davvero l’Atalanta e va all’Atletico Madrid. È una di quelle operazioni che sorprendono non tanto per i numeri, quanto per la traiettoria.

Perché dopo il no del Milan per Theo Hernandez, in pochi si aspettavano che i Colchoneros si muovessero su un profilo così diverso, meno reclamizzato, ma evidentemente molto ben valutato da chi ha il compito di segnalare i nomi giusti a Madrid.

L’offerta da 20 milioni è stata considerata soddisfacente a Zingonia. Parliamo di uno che arriva dal vivaio, che si è fatto largo con pazienza e che ha conquistato la scena nel finale di stagione. Ora prende il volo. Letteralmente.

Una conferma è arrivata anche dallo stesso Ruggeri, che sui social ha risposto a tono a un tifoso dell’Atletico che lo accoglieva a modo suo: “Lascia perdere donne e alcol, ti aspettiamo da noi”. E lui, senza farsi prendere in castagna: “Certo fratello, non vedo l’ora di raggiungervi”. Conversazione pubblicata da un account molto vicino alle vicende del club spagnolo, ma lo screen è autentico, è un DM con l’account ufficiale di Ruggeri. Più chiaro di così.

