Juve, Zirkzee con o senza Vlahovic? C’è un’idea da paura per Thiago Motta

La Juventus punta Joshua Zirkzee e la domanda che si fanno tutti è sempre la stessa: che fine farà Vlahovic? Ecco cosa potrebbe accadere

Immaginate questa scena: è una fredda serata di marzo, l’Allianz Stadium è una bolgia e, nel cuore dell’attacco bianconero, due colossi come Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee fanno tremare le difese avversarie. Fantasia? Non proprio!

La Juventus potrebbe davvero mettere in piedi un tandem offensivo da sogno, ma a una condizione: rivoluzionare l’assetto tattico. E qui la questione si fa interessante. Non è un mistero che Joshua Zirkzee piaccia molto alla Juve. L’attaccante olandese, classe 2001, ha tutto per imporsi di nuovo in Serie A: tecnica, fisicità e una visione di gioco che gli consente di essere più di un semplice centravanti.

Il suo rapporto con il Manchester United è ai ferri corti, e Thiago Motta, che lo conosce bene, farebbe carte false per riaverlo in squadra. Ma se l’olandese si trasferisse a Torino, come si incastrerebbe con Vlahovic?

Parliamoci chiaro: Dusan Vlahovic è il punto fermo dell’attacco bianconero. Un giocatore dal valore tecnico ed economico inestimabile, che la Juventus non può permettersi di lasciare in panchina. La sua situazione contrattuale – con la scadenza che si avvicina – lo rende un asset da valorizzare per un possibile rinnovo o comunque da mettere in mostra, anche nell’ottica di un’eventuale cessione a giugno.

Ecco perché l’arrivo di Zirkzee potrebbe spingere Thiago Motta a cambiare spartito tattico. L’idea di schierare l’olandese come trequartista, a supporto di Vlahovic, sta prendendo piede. Una soluzione che garantirebbe più inventiva e imprevedibilità nel cuore dell’attacco.

Come sarebbe la Juventus con Zirkzee e Vlahovic insieme

Se Zirkzee dovesse agire da rifinitore, qualcuno dovrà fare un passo indietro. Tutti gli indizi portano a Teun Koopmeiners, che potrebbe essere spostato più in mediana. Non è una novità per il centrocampista olandese, che in passato ha già dimostrato di sapersi adattare a ruoli più difensivi. Certo, si perderebbe qualcosa in termini di pericolosità offensiva, ma la qualità in costruzione di gioco ne uscirebbe rafforzata.

Con un modulo che prevede sia Zirkzee che Vlahovic in campo, altri giocatori potrebbero veder ridotte le loro opportunità. Uno su tutti: Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, che ha già dimostrato di essere una risorsa importante, rischierebbe di scivolare indietro nelle gerarchie. Non per una questione di qualità, ma semplicemente per una questione di equilibri tattici.

In un sistema che punta su due attaccanti centrali, sugli esterni ci sarebbe spazio per profili più di gamba come Timothy Weah, Francisco Conceição o anche Andrea Cambiaso, giocatori in grado di offrire profondità e copertura. Tuttavia, Yildiz e Nico Gonzalez resterebbero alternative di lusso, pronte a spaccare le partite dalla panchina.

L’idea di vedere Zirkzee e Vlahovic insieme è intrigante. Da una parte, la potenza fisica e il fiuto del gol del serbo; dall’altra, la creatività e il gioco tra le linee dell’olandese. Due giocatori diversi ma complementari, che potrebbero far saltare gli schemi delle difese avversarie. Certo, per Thiago Motta non sarebbe semplice trovare subito la quadratura del cerchio, ma il potenziale di questo duo è innegabile.

La Juventus, mai come quest’anno, ha bisogno di reinventarsi. La stagione è lunga, e ogni punto è fondamentale per inseguire gli obiettivi di squadra. L’arrivo di Zirkzee potrebbe rappresentare quella scossa necessaria per rilanciare l’attacco bianconero, aggiungendo qualità e freschezza.