Milan, rivoluzione totale: il segnale degli errori e del fallimento estivo della dirigenza – Serieanews

Milan, la rivoluzione è totale: dirigenza attiva sul mercato, il segnale del fallimento estivo

Gennaio è da sempre il mese del calciomercato, ma quest’anno il Milan sembra voler davvero scuotere le proprie fondamenta. Dopo un inizio di stagione altalenante e qualche scelta discutibile durante il mercato estivo, la dirigenza rossonera sta cercando di porre rimedio con una serie di movimenti che promettono di cambiare faccia alla squadra.

Fino a ora, l’unico acquisto ufficiale è stato Kyle Walker, un innesto di esperienza e carisma sulla fascia destra. Tuttavia, l’allenatore Sergio Conceiçao ha le idee chiare: la squadra necessita di rinforzi, in particolare in attacco e in difesa. Il focus, ora, è su due nomi che scaldano i cuori dei tifosi: Santiago Gimenez e Joao Felix. Ma non solo: in parallelo, il mercato in uscita sta portando a cessioni significative.

Gimenez sempre più vicino, ma il Feyenoord non cede

Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, è ormai da settimane nel mirino del Milan. Il giocatore stesso ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi in Italia, dove ha già raggiunto un accordo con il club rossonero per un contratto pluriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. L’intesa con il ragazzo c’è, ma il club olandese ha finora resistito. Nonostante le voci e le speculazioni, la trattativa non è ancora arrivata alla conclusione.

Il Milan ha infatti alzato la posta con una seconda offerta al Feyenoord: 31 milioni di euro di base fissa, con la possibilità di aggiungere ulteriori bonus che potrebbero portare la cifra complessiva a 35 milioni. Ma anche questo nuovo affondo non è bastato a convincere i dirigenti olandesi.

La distanza economica tra le due parti è ormai minima, ma il Feyenoord sembra voler spingere ancora per ottenere qualche milione in più. Nel frattempo, Gimenez è sempre più impaziente. L’attaccante ha dimostrato più volte la sua voglia di indossare la maglia rossonera, ed è ormai evidente che il suo futuro sembra essere a Milano, a meno di clamorosi colpi di scena.

Non è solo il ragazzo a spingere per la cessione: anche il suo agente, Rafaela Pimenta, sta facendo pressione sul Feyenoord, ricordando loro la promessa fatta al giocatore di lasciarlo partire se fosse arrivata un’offerta da una grande. Il Milan sembra ora pronto a chiudere, e l’ottimismo cresce in vista di una possibile fumata bianca nelle prossime ore.

Cessioni e nuovi obiettivi: Morata va via, Tomori rischia

Ma se l’arrivo di Gimenez sembra ormai quasi certo, non mancano le novità sul fronte cessioni. La più clamorosa riguarda Alvaro Morata, attaccante che è arrivato a Milano solo pochi mesi fa, ma che ora è pronto a lasciare il club. Morata è vicinissimo al Galatasaray, con l’accordo che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Il suo addio aprirebbe definitivamente le porte per l’arrivo di Gimenez.

Un altro possibile addio riguarda Fikayo Tomori, il difensore inglese che potrebbe finire al Tottenham per circa 30 milioni di euro oltre a Davide Calabria, che ha rotto con Conceiçao ed è nel mirino del Bologna. Una doppia cessione che, se confermata, costringerebbe il Milan a correre ai ripari sul mercato. Per la difesa, il club rossonero ha già messo gli occhi su Antonio Silva, giovane talento del Benfica che piace a diversi top club europei.

Tuttavia, il prezzo richiesto dal Benfica, circa 40 milioni, potrebbe rappresentare un ostacolo. In alternativa, si studiano altri profili come Christian Mosquera del Valencia e Saba Goglichidze dell’Empoli, con quest’ultimo che sarebbe una scelta più economica.

Il segno di una squadra incompleta?

Tutto questo movimento sul mercato, tra acquisti e cessioni, non può non far riflettere. È evidente che il Milan non fosse completamente attrezzato dopo il mercato estivo, e ora sta cercando di correre ai ripari. Le cessioni di Morata e probabilmente di Tomori lasciano capire che qualcosa non ha funzionato come previsto.

E se è vero che il mercato di gennaio è sempre complesso, con l dirigenza che sta correndo ai ripari non si può fare a meno di notare come la squadra non sia stata costruita con la giusta profondità e con le necessarie coperture in tutte le zone del campo.

Il Milan si prepara ad affrontare un finale di stagione decisivo, ma quante delle sue scelte di mercato estive si riveleranno azzeccate? È difficile dirlo, ma in questo gennaio rovente, la squadra sembra aver capito di dover fare un passo importante se vuole tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.