Koopmeiners nella bufera, 55 milioni spesi ed ora è un vero caso: la posizione di Motta – SerieAnews

Teun Koopmeiners nella bufera: i 55 milioni spesi dalla Juventus non hanno ripagato

Teun Koopmeiners è arrivato alla Juventus nell’estate del 2024 come uno degli acquisti più attesi, ma a poco più di metà stagione, il suo impatto è stato tutto fuorché positivo. L’olandese, che aveva impressionato con l’Atalanta come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, sta vivendo un’avventura torinese ben lontana dalle aspettative, tanto che la sua prestazione nel 2-1 contro il Como ha fatto storcere ancora una volta il naso a tifosi e addetti ai lavori.

Nonostante la vittoria della Juve, che ha visto Kolo Muani protagonista con una doppietta, Koopmeiners ha deluso ancora una volta. Ieri, con un pallone perso quasi scioccamente, ha dato il via all’azione che ha portato il Como al gol del pareggio sul finire del primo tempo. 20 presenze in campionato, un solo gol e tre assist: numeri che non giustificano nemmeno lontanamente il valore dell’investimento fatto dalla Juventus per portarlo a Torino.

Koopmeiners disastroso a Como: punti interrogativi su di lui

Con un costo di 55 milioni di euro, il centrocampista olandese è stato acquistato per dare qualità e muscoli al centrocampo bianconero, ma finora la sua adattabilità al gioco della squadra di Thiago Motta è stata una delle maggiori difficoltà da risolvere.

Una delle scelte fatte dal tecnico bianconero per cercare di esaltare le sue caratteristiche è stata quella di arretrarlo in mediana, accanto a Locatelli, per concedergli più libertà e maggior spazio per gestire la palla. Ma questa mossa non ha portato ai risultati sperati, e ieri contro il Como Koopmeiners ha continuato a sembrare in difficoltà.

La sua giornata, infatti, è stata contrassegnata da un errore che ha fatto infuriare tutti: un pallone perso malamente in mezzo al campo che ha permesso a Cutrone di servire Diao, che ha segnato il gol dell’1-1. Un errore che, più di altri, ha sottolineato le difficoltà del centrocampista nel mantenere la concentrazione, come se il livello della sua prestazione fosse ormai in calo.

Le critiche si sono fatte sempre più pesanti, con molti che lo paragonano al giocatore che aveva stregato la Serie A con la maglia della Dea, ma che ora sembra una versione svuotata di sé stesso.

Koopmeiners, lontano ricordo del calciatore visto a Bergamo

Lontano parente di quel Koopmeiners che brillava con Gasperini, l’olandese fatica a trovare un ruolo stabile nella Juve, che sembra non riuscire a sfruttare le sue qualità al meglio. La sensazione che si ha guardandolo in campo è che il centrocampista non si stia mai adattando completamente agli schemi della squadra, rimanendo un pezzo di puzzle che non riesce a incastrarsi.

Le aspettative per lui erano molto alte, ma il suo rendimento è stato ben al di sotto del livello richiesto per una squadra che punta alla Champions League.

In molti si chiedono se questo investimento da 55 milioni non sia stato un errore, o se sia ancora possibile farlo esplodere in un sistema di gioco che sembra non valorizzarlo. La Juventus dovrà riflettere sul futuro di un calciatore che, a meno di un’inversione di rotta, rischia di diventare uno degli affari del mercato estivo più deludenti degli ultimi anni.

Intanto Thiago Motta continua a dargli fiducia: la Juve ha puntato molto sul calciatore ed il tecnico sta provando ad aiutarlo in ogni modo possibile per fargli trovare la brillantezza necessaria.