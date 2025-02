Calciomercato, assalto ai parametri zero: subito due colpi ma lo specialista Marotta non c’entra – SerieAnews

Calciomercato, caccia ai giocatori che si liberano a parametro zero: due top cambiano maglia

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa lo scorso 3 febbraio: una finestra davvero scoppiettante, come non accadeva da molti anni ormai. La necessità di tappare falle, di coprire lacune grandi come voragini, addirittura di rivoluzionare gli organici ha regalato colpi ad effetto da parte dei dirigenti nostrani.

Giuntoli ha acquistato quattro calciatori: due difensori, un terzino destro e soprattutto Kolo Muani in attacco, il bomber tanto invocato da Thiago Motta. Ancora più del football director bianconero è stato Zlatan Ibrahimovic: via Morata dopo sei mesi, è stato acquistato Santiago Gimenez dal Feyenoord e poi Joao Felix dal Chelsea, seppur in prestito.

Insomma, colpi ad effetto, veri e propri fuochi d’artificio che invece non si sono visti a Napoli, con Antonio Conte che di certo non ha gradito per la cessione di Kvaratskhelia rimpiazzato da Okafor, una riserva al Milan.

Parametri zero, l’Inter ingaggiò Zielinski e Taremi nel 2024

Andata agli archivi la sessione invernale, le dirigenze sono ora proiettate al mercato estivo ma anche e soprattutto ad un mercato che non dorme mai, lì dove la tempestività è quasi necessaria. Ci riferiamo al mercato dei parametri zero, di quei calciatori che si svincolano al 30 giugno e si possono ingaggiare a parametro zero.

Sono davvero tanti ed alcuni anche talentuosi, veri e propri top player che possono davvero rinforzare le squadre dove andrebbero a giocare. In Serie A c’è un vero e proprio specialista nell’acquisto di questi calciatori: ci riferiamo a Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter che lo scorso febbraio ingaggiò sia Zielinski dal Napoli che Taremi dal Porto a parametro zero.

I nerazzurri, che devono guardare attentamente al bilancio, sono quasi “costretti” a dover scandagliare anche questo tipo di mercato per rinforzare la rosa senza esborsi economici eccessivi che andrebbero a gravare oltremodo sul bilancio.

Calciomercato, doppio colpo ma l’Inter non c’entra

I top club si stanno già muovendo in tal senso e già i primi due colpi stanno per essere messi a segno. Il riferimento è Trent Alexander-Arnold e Jonathan Tah. Quasi non c’è bisogno di presentazioni, soprattutto per il primo, uno dei migliori terzini destri più forti al mondo.

Purtroppo per la Serie A, questi due calciatori non calcheranno i campi nostrani, tutt’altro. Alexander-Arnold, infatti, è sempre più vicino a firmare con il Real Madrid. Le meregues, con Carvajal infortunato di lungo corso e Lucas Vazquez non al meglio, sta facendo di necessità virtù, con Valverde schierato terzino destro in Champions League contro il Manchester City.

Il classe ’98 si svincola dal Liverpool a fine stagione e, in vista della prossima stagione, sarà un rinforzo di lusso per il Real Madrid, un colpo da novanta. Proprio al pari di Tah che si svincola dal Bayer Leverkusen a parametro zero e si legherà al Barcellona a fine stagione, con i blaugrana che hanno peraltro blindato Cubarsì.

Due colpi che vanno a rinforzare le due principali società spagnole, due acquisti di livello peraltro senza esborso economico per quanto riguarda il costo dei cartellini.