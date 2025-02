Fiorentina in lotta per l’Europa ma Commisso è nei guai: c’è un problema di non poco conto – SerieAnews

La Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive ma è in lotta per l’Europa: c’è un problema per Commisso

La Fiorentina è in un momento delicato della stagione: dopo due sconfitte consecutive, si trova al sesto posto con quattro punti di distacco dal quarto, la zona Champions League. La squadra sembra essere in cerca di una reazione, ma mentre gli occhi sono puntati sul campo, la dirigenza è chiamata a fare scelte decisive anche fuori dal rettangolo verde. Tra queste, una delle più importanti riguarda i riscatti dei calciatori in prestito che stanno vestendo la maglia viola.

Sono ben nove i giocatori attualmente in prestito, ma la Fiorentina dovrà fare delle valutazioni attente prima di decidere chi riscattare e chi lasciare andare. La cifra totale che il club dovrebbe sborsare per riscattare tutti i prestiti ammonta a ben 93 milioni di euro. Una cifra che, chiaramente, non può essere ignorata, specialmente considerando le difficoltà economiche legate agli equilibri di bilancio e alla situazione della squadra in campionato.

Riscatti da valutare: tra certezze e situazioni più spinose

Per alcuni calciatori, il riscatto sembra quasi una formalità. Robin Gosens, ad esempio, sta facendo vedere un rendimento costante e ha tutte le carte in regola per restare a Firenze: il suo diritto di riscatto è di 7 milioni, una cifra che la Fiorentina potrebbe ritenere giusta per il contributo che ha dato fino ad ora. Il tedesco è uno dei giocatori più convincenti, e difficilmente il club non eserciterà il riscatto.

Diverso è il discorso per Yacine Adli, il cui riscatto da 10 milioni di euro lascia qualche dubbio. Arrivato dal Milan con grandi aspettative, Adli non ha ancora mostrato quella continuità che giustificherebbe una spesa così alta. Come per Danilo Cataldi, che ha dato buone impressioni, ma il suo rendimento fisico altalenante non rende sicuro un suo futuro a Firenze. A questi giocatori, quindi, non è ancora stata data una risposta definitiva, e molto dipenderà da come finirà la stagione.

Fiorentina, le delusioni: chi rischia di non essere confermato

Tra le situazioni più delicate ci sono sicuramente quelle di Albert Gudmundsson e Andrea Colpani. Il primo, arrivato con grandi promesse, ha avuto una stagione rovinata dagli infortuni, e ora il riscatto di 20 milioni sembra sempre più lontano. Se dovesse continuare così, il suo futuro potrebbe essere altrove, e la Fiorentina potrebbe decidere di non esercitare il riscatto.

La storia di Colpani è altrettanto deludente. Nonostante abbia giocato quasi tutte le partite, il centrocampista non è riuscito a imporsi come ci si aspettava. Il riscatto di 12 milioni sembra essere una cifra troppo alta rispetto all’impatto che ha avuto nella stagione. Se le cose non dovessero cambiare, è probabile che torni a Monza.

Anche Edoardo Bove, uno dei pochi giocatori che sembrava in ascesa, è ormai un caso chiuso per la Fiorentina. Con il riscatto ormai impraticabile, la sua permanenza a Firenze appare sempre più improbabile. L’arrivo di tanti nuovi calciatori a gennaio, tra cui Folorunsho, che ha mostrato qualità importanti, potrebbe anche portare a una rivalutazione della linea mediana della squadra.

Alla fine, la Fiorentina dovrà compiere delle scelte difficili. I riscatti non sono solo una questione economica, ma anche tecnica, e la dirigenza dovrà capire chi può realmente fare la differenza per il progetto futuro. In un contesto competitivo e pieno di incertezze, i viola dovranno decidere se investire su questi giocatori o se esplorare altre strade. Quante sorprese ci riserveranno ancora questi ultimi mesi di campionato?