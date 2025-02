Milan, arriva il rinnovo: la zampata di Ibrahimovic è un chiaro segnale a tutti – SerieAnews

Milan, ecco il rinnovo: Ibrahimovic piazza la zampata decisiva, tutto deciso, è arrivato un segnale chiaro

Il momento del Milan non è certo dei più semplici. La sconfitta contro il Torino, arrivata dopo una serie di alti e bassi, ha contribuito a consolidare un settimo posto che, al momento, lascia ben poco spazio all’ottimismo.

Con 41 punti, i rossoneri sono distanti otto punti dalla Juventus quarta, e la lotta per un posto in Champions League sembra essere più complicata del previsto. In mezzo a una stagione in cui il Milan non è riuscito a trovare continuità, c’è però una buona notizia che arriva dal fronte mercato: il rinnovo di Christian Pulisic.

Pulisic: un rinnovo che parla di continuità

Poche settimane fa, le voci su un possibile allontanamento di Pulisic non mancavano, alimentate dalle indiscrezioni riguardo a un rapporto mai sbocciato con l’allenatore Sergio Conceiçao e dalla continua incertezza sul suo futuro. Ma oggi, la situazione sembra essersi stabilizzata.

L’attaccante statunitense ha raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2029, consolidando così il suo impegno con il club rossonero per i prossimi anni. Con il rinnovo di Pulisic, il Milan invia un chiaro messaggio di continuità e di fiducia verso i giocatori che stanno dando tutto, nonostante le difficoltà.

L’adeguamento dell’ingaggio, che passerà da 4 a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, è un giusto riconoscimento per l’importante contributo che il giocatore ha dato fin dall’arrivo dal Chelsea.

In questa stagione, infatti, Pulisic ha disputato 34 partite ufficiali, mettendo a segno 12 gol e 9 assist, con alcune realizzazioni decisive per i rossoneri, come il gol nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter o quello nel derby di andata di campionato.

Con 27 reti e 20 assist in 84 partite con il Milan, Pulisic si è dimostrato uno dei calciatori più costanti e determinanti, nonostante un contesto che non sempre ha brillato.

Milan, un segnale per il futuro: rinnovare per ricostruire

Il rinnovo di Pulisic non è solo una questione di ingaggio e durata del contratto, ma è soprattutto un segnale. Il Milan vuole mettere in atto un progetto che punti sulla continuità e su giocatori di valore, pronti a restare per costruire il futuro.

Pulisic, con il suo impatto immediato, sembra essere uno degli uomini chiave su cui fare affidamento per le stagioni a venire. La scelta di blindare il suo contratto si inserisce in una più ampia strategia, che ha visto già il rinnovo di Gabbia fino al 2029, e le trattative in corso per Maignan (fino al 2028) e Reijnders (fino al 2029).

A fronte di questo progetto di continuità, il Milan potrebbe essere costretto a fare alcune rinunce dolorose. Theo Hernandez e Rafael Leao, protagonisti dello Scudetto 2022, sono tra i giocatori che potrebbero lasciare il club, con offerte importanti che potrebbero arrivare in estate. Non solo, anche la situazione di Maignan e Tomori è in bilico, e il loro futuro a Milano potrebbe dipendere da come evolverà la stagione.

Il rinnovo di Pulisic è quindi più di un semplice accordo contrattuale: è la volontà del club di non abbandonare un progetto che, nonostante le difficoltà, resta ancora ambizioso. In un campionato dove ogni partita sembra una battaglia, il Milan punta sulla stabilità e su elementi come Pulisic per guardare avanti, con la speranza che la prossima stagione porti finalmente i rossoneri dove meritano di stare.