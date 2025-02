Leao, ecco la prima pretendente: potrebbe nascere uno scambio win-win

Il futuro di Rafael Leao al Milan è sempre più in bilico e una big europea si è già fatta avanti. C’è un’idea scambio che potrebbe cambiare tutto

Avete presente quando una relazione arriva al punto in cui entrambi sanno che è meglio salutarsi? Non perché sia mancato l’amore, ma perché si è semplicemente esaurito. Ecco, il rapporto tra Leao e il Milan sembra essere arrivato proprio lì: in quel momento in cui guardarsi negli occhi significa solo prendere atto della realtà.

Il portoghese ha regalato momenti indimenticabili ai tifosi rossoneri, il più bello dei quali ha il sapore dello Scudetto 2022. Ma il tempo passa, le aspettative aumentano e la magia sembra essersi affievolita. Leao non è più l’intoccabile del progetto, e questo ormai è chiaro, tanto che si parla addirittura di panchina per le prossime partite.

Non è in discussione il talento, ma la sensazione è che il suo ciclo in rossonero stia volgendo al termine. Il suo come quello di altri compagni nella sua stessa situazione, che infatti potrebbero salutare a breve per dare al Milan la possibilità di rifondare e far partire un nuovo ciclo.

E quando un giocatore del genere si trova in bilico, i grandi club non restano certo a guardare. Ma il Milan non si accontenterà di una cifra irrisoria per il suo talento, punta a monetizzare cifre che molti club anche importanti non possono (più) permettersi. Ecco perché sta prendendo forma un’idea alternativa: uno scambio che possa portare via il portoghese senza un dispendio eccessivo di denaro.

Barcellona, idea scambio: Araujo e conguaglio per Leao

Dalla Catalogna si sono già mossi. Il Barcellona, nonostante le solite difficoltà economiche, sta monitorando da vicino la situazione e ha avviato i primi sondaggi per capire le reali intenzioni del Milan. La pista è affascinante, ma i blaugrana non hanno la liquidità per un’offerta cash all’altezza delle richieste rossonere, che non saranno inferiori agli 80-90 milioni di euro.

Se il Milan ha deciso di rinnovare profondamente la squadra, la difesa è senza dubbio uno dei reparti da rafforzare. E qui entra in scena il nome di Ronald Araujo. Il centrale uruguaiano, classe ’99, è un vecchio pallino dei rossoneri e, dopo essere stato vicino alla Juventus nell’ultima sessione di mercato, potrebbe ora finire in una trattativa ancora più importante.

L’ipotesi che si sta facendo largo è quella di un accordo basato su un conguaglio economico in favore del Milan, con il cartellino di Araujo a compensare parte dell’operazione.

Da una parte, il Milan si troverebbe a perdere uno dei suoi giocatori più spettacolari, ma in cambio avrebbe un difensore solido, veloce e di carattere, che peraltro piace da tempo al club rossonero. E diciamocelo: la retroguardia rossonera ha mostrato più di una crepa in questa stagione.

Araujo sarebbe un rinforzo di spessore per Conceiçao o per chi sarà sulla panchina nella prossima stagione, e permetterebbe di sistemare un problema annoso senza dover sborsare cifre astronomiche per altri obiettivi di mercato.

Ora la palla passa ai protagonisti. Il Milan sembra pronto a fare una scelta drastica, ma la volontà di Leao sarà determinante. Il portoghese è legato al club da un contratto lungo, ma se la sensazione è davvero quella di una storia al capolinea, allora è il momento di valutare le offerte.