I 5 centrocampisti inaspettati che ti hanno svoltato il Fantacalcio: numeri incredibili

Scopri quali sono i 5 centrocampisti più sorprendenti rispetto ai pronostici di inizio stagione, che stanno svoltando il tuo Fantacalcio

Per vincere il Fantacalcio c’è bisogno che una serie di fattori si verifichino. Riuscire a battere altri 7, 9 o addirittura 11 avversari non è sicuramente facile. Ce la si fa con una buona dose di fortuna, un calendario favorevole e una costruzione intelligente della rosa a inizio anno. Non sempre, però, le aspettative di agosto e settembre si confermano durante l’anno.

L’imprevedibilità è una delle componenti principali del gioco ed ecco perché abbiamo voluto dedicare un focus a 5 centrocampisti che hanno deciso di svoltare il vostro Fantacalcio. Nomi a sorpresa, che a inizio stagione avremmo difficilmente annoverato tra quelli che vi avrebbero potuto trascinare nella vittoria finale. Non troverete, quindi, i vari Zaccagni, Orsolini o Pulisic. Loro sì che avevano alte aspettative.

Da Saelemaekers a Nico Paz, rendimento da sogno

Tra i nomi che abbiamo scelto, non saranno presenti i nuovissimi arrivati come Diao o Elmas, che hanno sì avuto un impatto pazzesco con il Fanta dopo il mese di gennaio, ma hanno disputato poche partite. A fine anno, se avranno mantenuto un livello così alto di bonus, allora verranno sicuramente inseriti nelle classifiche dedicate ai top.

In casa Como, però, chi ha subito catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e ha impressionato per il suo rendimento anche al Fantacalcio, è sicuramente Nico Paz. Lo spagnolo di scuola Real Madrid vanta una Fantamedia del 7.08 con 6 gol e 4 assist e nelle aste italiane è stato pagato in media circa l’1.8% del budget in media tra chi ha fatto l’asta ad agosto e chi a settembre.

Numeri da capogiro per il quarto miglior centrocampista in termini realizzativi nel nostro Fantacalcio. Dimostrazione che il suo rendimento è stato clamoroso, soprattutto considerando la squadra in cui milita. Il Como è un ottimo club, ma a inizio anno era pur sempre una neo promossa.

Non lo era, ovviamente, la Roma, che ha scatenato un Alexis Saelemaekers da urlo. Il belga era stato acquistato per meno dell’1% nelle leghe, vale a dire meno di 5 crediti su 500 o meno di 10 su 1000. Eppure sta spostando il Fantacalcio: 6 gol e 2 assist. Fantamedia del 7,56. Tutto dalla 14a giornata, quando è tornato a giocare con regolarità dopo un infortunio, che lo ha portato a essere svincolato o scambiato in numerosissime leghe.

Le sorprese Ndoye e Anguissa e l’esplosione di Reijnders

Non potevano mancare in questa lista, altri 3 centrocampisti che hanno sorpreso per la loro resa effettiva. Nel Bologna di Italiano, oltre a Orsolini, è Ndoye che sta strabiliando tutti. Anche per lo svizzero sono 6 i gol totali con 2 assist e una spesa di inizio anno pari all’1.5% del budget. Meno di 10 crediti su 500 per intenderci.

Leggermente più discontinuo in termini di voti rispetto ai suoi predecessori, Ndoye si è reso protagonista di due doppiette, che hanno condizionato la sua valutazione attuale in positivo. Lo stesso si può dire di Frank Zambo Anguissa, il 1° centrocampista per media voto pura (6.28 ndr) e autore di 5 gol e 3 assist in questa stagione. Il suo prezzo medio nelle aste era dell’1%, ritenuto da tutti come un regolarista titolarissimo nel Napoli.

Mai sorpresa fu più grande di vederlo segnare così tanto. Il periodo dalla 16a alla 22a giornata lo ha fatto volare di diritto nei nomi più impronosticabili con questa resa in tutta la stagione. Infine, inseriamo Reijnders. Vero, nelle aste è costato in media il 2.8% e questo lo pone decisamente sopra agli altri in termini di prezzo, ma credo che in pochi si aspettassero 8 gol e 2 assist dall’olandese.

Un rendimento da top assoluto, superiore persino al compagno Pulisic. Solamente Orsolini con 9, ha segnato più gol di lui. Resa da 10% del budget per il centrocampista, che non ha risentito di una pessima stagione del Milan, riuscendo a trovare grande continuità a partire dall’11a giornata in poi.