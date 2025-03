Santi Gimenez sarà in bilico: ora il Milan è pronto a spendere più di 20 milioni

Il prossimo anno il solo Santiago Gimenez non basterà al Milan: pronti almeno 20 milioni per un centravanti che gli faccia concorrenza

Certe partite pesano più di altre. E Lecce-Milan, per Nikola Krstovic, non era una partita qualunque. Lo sapeva lui, lo sapevano gli scout rossoneri seduti in tribuna. Aveva una chance per dimostrare di essere più di un nome annotato sui taccuini di mercato, e l’ha sfruttata nel modo migliore possibile.

Per Krstovic la sfida col Milan è stata la partita perfetta: un gol bellissimo, da attaccante di razza, un mix di potenza e freddezza che ha fatto brillare gli occhi a chi lo osservava con attenzione. E poi nel secondo tempo addirittura il bis, che porta a 9 il suo bottino stagionale. Niente male, con la doppia cifra lì a un passo.

La verità? Il Milan lo seguiva già da tempo. La doppietta segnata nella sfida diretta ha solo confermato quello che a Milanello sospettavano da mesi: Krstovic ha le caratteristiche giuste per inserirsi nel nuovo progetto offensivo. La domanda ora è una sola: il Milan farà il passo decisivo per portarlo a Milano?

C’è una certezza nel futuro del Milan: Santiago Gimenez sarà il perno dell’attacco nella prossima stagione. L’investimento sul bomber messicano è stato ingente e ha già dato ottimi segnali, ora ha solo bisogno di essere testato in un contesto meno tossico. Ma un attacco serio ha bisogno di alternative affidabili, e qui entra in gioco la figura di Krstovic.

Krstovic è il perfetto vice-Gimenez: ma qual è il suo valore di mercato?

Giovane, strutturato fisicamente, affamato. Nikola Krstovic è un profilo perfetto per affiancare Gimenez, dando a chi sarà il prossimo allenatore del Milan un’opzione credibile per far rifiatare il titolare o cambiare assetto a partita in corso.

C’è anche un altro aspetto da considerare: il Milan, salvo sorprese, lascerà partire sia Jovic che Abraham, che rientrerà alla Roma dopo il prestito. Il reparto offensivo avrà quindi bisogno di un secondo centravanti in grado di garantire un’alternativa solida. E Krstovic sembra il profilo perfetto per il ruolo, la prima sfida per il prossimo ds rossonero che sarà annunciato a giorni.

Se c’è una cosa che il Milan sa già, è che portare via un gioiello dal Lecce non è mai semplice. Pantaleo Corvino, direttore sportivo dei salentini, è noto per le sue richieste economiche alte, e non ha intenzione di svendere il suo bomber.

Il prezzo di partenza? Tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tanti, forse troppi, per un giocatore che ha ancora bisogno di completare il suo percorso di crescita. Il Milan, però, potrebbe limare la richiesta inserendo una contropartita tecnica. I rossoneri hanno diversi giovani interessanti che potrebbero far gola al Lecce, e Corvino ha dimostrato più volte di saper valorizzare i talenti in rampa di lancio.

L’idea è quella di chiudere l’affare intorno ai 20 milioni, magari dilazionati nel tempo o con una formula vantaggiosa. Un’operazione che avrebbe senso per tutti: il Milan si garantirebbe un vice Gimenez senza stravolgere il budget, mentre il Lecce incasserebbe una cifra importante per reinvestire sul mercato.

Milan, Krstovic è pronto per il grande salto?

C’è un dubbio che aleggia attorno a questa operazione: Krstovic è già pronto per il Milan? Questa seconda parte di stagione lascia pensare che probabilmente lo è, ma è difficile avere certezze in tal senso.

Il talento c’è, la voglia anche. Ma il montenegrino ha ancora margini di crescita e passare da Lecce a Milano non è mai un salto banale. La differenza di pressione è enorme, così come le aspettative. Dovrà dimostrare di poter reggere un contesto dove ogni pallone pesa il doppio e dove le occasioni per dimostrare il proprio valore sono poche e vanno sfruttate al massimo.

Ma d’altra parte, chi ha visto il suo gol contro il Milan sa bene una cosa: Krstovic ha fame. E il Milan potrebbe essere la squadra giusta per trasformare il suo potenziale in qualcosa di concreto.