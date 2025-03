Disastro Juve, solo in 4 valgono più di un anno fa: i nomi

La Juventus sta vivendo una stagione da incubo e solamente 4 giocatori hanno visto il loro valore aumentare: di chi si tratta

Il durissimo 4-0 subito in casa contro l’Atalanta ha rappresentato solamente la punta dell’iceberg di un’annata gravemente insufficiente per la Juventus. I bianconeri sono usciti dalla Supercoppa Italiana per mano del Milan, che aveva appena cambiato allenatore, hanno salutato anzitempo la Champions League contro il PSV, poi demolito in casa dall’Arsenal con 7 gol e, ancora più grave, sono stati eliminati dalla Coppa Italia dall’Empoli terz’ultimo in Serie A.

Ora, anche la qualificazione alla Champions League è a rischio, dato che il quarto posto in campionato è combattuto, con la Lazio, su tutte, e con il Bologna che sogna in grande. Più dietro Fiorentina e Milan, con i Viola che proveranno a fare lo scherzetto a Thiago Motta proprio nel prossimo turno di campionato.

Juventus, crollano i valori: solo 4 giocatori saranno un patrimonio futuro

I recenti risultati, ben poco edificanti, hanno portato a delle conseguenze molto pesanti. Non solo la posizione di Thiago Motta è in discussione e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juve, ma anche il valore dei calciatori è crollato. Un danno da non sottovalutare anche per le prossime gestioni della squadra.

Chiunque farà mercato in estate e chiunque si ritroverà a guidare la squadra in campo, si ritroverà una rosa dal valore depauperato. Una sconfitta, forse, ancora più grave dei risultati in campo.

Solo 4 calciatori, di proprietà della Juventus (esclusi, dunque, Conceicao e Kalulu ndr), hanno visto il loro valore aumentare quest’anno. Primo su tutti, Khephren Thuram, il nome cardine su cui ripartirà la società nella prossima stagione. Il centrocampista è intoccabile e rappresenta un punto di forza assoluto.

Con lui anche Kenan Yildiz, che seppur reduce da un mese poco soddisfacente in termini di gol e assist, resta un profilo di valore per il club. L’età rappresenta sicuramente un fattore a suo vantaggio (a maggio compirà 20 anni ndr) e per questo resta più appetibile sul mercato.

La Juventus non lo ritiene completamente incedibile, ma per farlo partire servirà un’offerta monstre. Quasi la stessa che servirà per liberare Cambiaso, che nonostante una stagione non sempre brillante, ha ricevuto le avances del Manchester City, vedendo aumentare il valore del suo cartellino.

Inseriamo, infine, Nicolò Savona. Lui e non Mbangula sul quale vogliamo lasciare ancora una stagione di tempo per fargli avere la giusta continuità. Pochi dubbi, invece, sul terzino, classe 2003, che conta più di 2000 minuti in stagione con 2 gol all’attivo.

Un profilo di assoluto valore e assolutamente spendibile anche sul mercato, che la Juventus vuole tenersi stretto per ripartire il prossimo anno. Un giovane di scuola bianconera, sul quale Thiago Motta ha voluto investire, vincendo la scommessa personale.