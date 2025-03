La Fifa vara la nuova Goal Line Tecnhology: duplice funzione, cambia anche il Var – SerieAnews

La Fifa dà il via alla Goal Line Technology 2.0: ecco come funziona il nuovo meccanismo e come si sviluppa

La tecnologia in campo come parte integrante dello sport. Ormai non si può più prescindere da questo binomio indissolubile, con il calcio che si è adeguato a questa nuova situazione e sta cambiando progressivamente, sempre più in questo solco tracciato ormai anni fa sia con l’introduzione della Goal Line Technology che con l’avvento del Var.

Cos’è la Goal Line Technology e come funziona?

Nel calcio moderno, ogni gol può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Per questo la Goal Line Technology (GLT) è diventata uno strumento essenziale. Questo sistema utilizza una rete di telecamere ad alta velocità posizionate intorno al campo per determinare con assoluta precisione se il pallone ha superato completamente la linea di porta. Quando ciò avviene, l’arbitro riceve un segnale immediato sul proprio orologio, eliminando ogni dubbio e contestazione.

Nuova Goal Line Technology: l’idea della FIFA

Ma se il sistema funziona così bene, perché limitarsi solo alla linea di porta? È proprio questa la domanda che si è posta la FIFA. In collaborazione con i suoi partner tecnologici, l’organo di governo del calcio mondiale sta studiando un’estensione della GLT che coprirebbe anche le linee di fondo e le linee laterali.

Il principio è lo stesso: se il pallone supera completamente una di queste linee, l’arbitro riceverà una notifica immediata, eliminando errori umani e polemiche. Naturalmente, la sfida principale è rappresentata dai costi e dalla logistica.

Installare un sistema così avanzato in tutti gli stadi comporta un investimento significativo, considerato come siano necessari 500-600 mila euro per ogni stadio attualmente per la Goal Line Technology. Tuttavia, i primi test potrebbero partire già nel Mondiale per Club 2025, e se tutto andrà secondo i piani, potremmo vedere questa rivoluzione già ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti.

La tecnologia è sempre più parte integrante del calcio

Negli ultimi anni, il calcio ha abbracciato sempre più la tecnologia per rendere il gioco più equo e trasparente. Dall’introduzione del VAR alla GLT, fino ai sensori biometrici per monitorare le prestazioni dei giocatori, ogni innovazione ha contribuito a ridurre gli errori e migliorare l’esperienza per tifosi e atleti.

L’espansione della Goal Line Technology a tutto il campo sarebbe solo il prossimo passo logico in questa evoluzione. E c’è anche chi auspica a breve l’intervento del Var a chiamata.

Il ruolo del Connected Ball

Un altro elemento chiave di questa rivoluzione è il Connected Ball. Questa tecnologia prevede l’inserimento di un sensore di movimento all’interno del pallone, capace di trasmettere dati in tempo reale a sistemi esterni come il VAR. Con una frequenza di aggiornamento di 500Hz, il pallone intelligente permette di tracciare con estrema precisione ogni movimento, fornendo un ulteriore strumento per garantire decisioni più accurate.

Immagina un futuro in cui ogni azione di gioco sia monitorata con una precisione millimetrica, riducendo drasticamente gli errori arbitrali. Il calcio sta entrando in una nuova era, dove la tecnologia non sostituirà l’uomo, ma lo aiuterà a prendere decisioni più giuste.

Il calcio del futuro è già qui: la tecnologia è pronta a rendere il gioco ancora più preciso e spettacolare. La domanda è: i tifosi accoglieranno queste innovazioni con entusiasmo o continueranno a preferire il fascino dell’errore umano?