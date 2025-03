Arsenal, lo strano destino di Calafiori: addio a giugno, fissato il prezzo

Arsenal, Riccardo Calafiori è arrivato la scorsa estate ma può già andare via dopo una sola stagione: i Gunners hanno fissato il prezzo

Riccardo Calafiori è stato uno dei nomi su cui il mercato della scorsa estate è ruotato. Il difensore era reduce da un’annata strepitosa con il Bologna capace di centrare una storica qualificazione alla Champions League. In panchina c’era Thiago Motta, il condottiero di una squadra in grado di meravigliare tutti.

L’operato del tecnico italo-brasiliano non è certo passato in sordina, tanto che Giuntoli ha deciso di partire da lui per un nuovo progetto bianconero. E Motta, arrivato a Torino, aveva indicato due nomi come rinforzi potenziali: proprio Calafiori e Zirkzee, l’attaccante esploso sotto i suoi insegnamenti.

Motta, peraltro, ha saputo trarre il massimo sia dal difensore che dall’attaccante, con Calafiori che ha cambiato ruolo spostandosi dalla fascia sinistra al centro, una mossa che ha svoltato la carriera del centrale. Com’è andata a finire, poi, tutti lo sanno: nessuno dei due veste il bianconero. Zirkzee è finito al Manchester United – ma fin qui soprattutto delusioni per lui – mentre Calafiori è passato all’Arsenal.

Arsenal, i numeri in stagione di Calafiori

Il difensore si è trasferito a Londra in cambio di 45 milioni di euro (di cui il 50% finiti al Basilea che aveva la percentuale sulla futura rivendita) ed ha fin qui raccolto 17 presenze in Premier League con due gol ed un assist mentre in Champions League sono sette le gare disputate con una rete (due, invece, i gettoni in Coppa di lega).

Calafiori ha patito nella prima parte di stagione una serie di infortuni che l’hanno limitato non poco. Per diverse settimane non ha potuto dare il suo apporto alla squadra e solo nelle ultime settimane sta ritrovando la continuità necessaria. Nell’ultimo turno di Champions League è andato in rete confermando ancora una volta quanto riesca ad interpretare il ruolo del difensore in chiave moderna, attaccando e diventando pericoloso anche in fase offensiva.

Calafiori ora tornerà in Nazionale essendo un punto fermo dell’Italia di Spalletti e poi volerà a Londra per il finale di stagione, con i Gunners impegnati in campionato – c’è solo da blindare la qualificazione in Champions – e naturalmente in Champions.

Calafiori, addio in estate: c’è un club che lo vuole

Calafiori, però, potrebbe vivere le ultime settimane da calciatore dell’Arsenal. Il difensore, infatti, dopo appena una stagione può già lasciare i Gunners. Nonostante sia stato frenato da qualche infortunio di troppo, infatti, la crescita del difensore continua ad essere esponenziale tanto da aver attirato l’interesse di altri club.

Su tutti il Real Madrid, alla ricerca atavica di centrali. In rosa Rudiger ed Alaba non sono sufficienti per far fronte ai numerosi impegni delle merengues. D’altronde il centrale austriaco è spesso oggetto di infortuni. Carlo Ancelotti, il re dei trofei, potrà ammirare da vicino il calciatore nei quarti di Champions League, considerato come il suo Real Madrid sfiderà proprio l’Arsenal.

L’Arsenal, dal canto suo, non ha chiuso ad una partenza del difensore ma, anzi, ha già fissato il prezzo. Per lasciar partire Calafiori, servono almeno 75 milioni di euro, una cifra da assoluto top player.