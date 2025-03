Chiesa, arriva la svolta inaspettata a Liverpool: l’hanno chiesto i tifosi ed ora cambia tutto – SerieAnews

Federico Chiesa sta vivendo una stagione turbolenta al Liverpool: i tifosi l’hanno chiesto sui social, ora è bufera

Federico Chiesa è sempre al centro dell’attenzione. Almeno a Liverpool, il club dove si è trasferito la scorsa estate al termine di un’estate molto più simile ad una soap opera sudamericana, di quelle interminabili. La voglia di restare alla Juve, poi quella di andare via ma in un top club, con tanto di snobismo nei confronti della Roma.

Una indecisione totale, culminata poi con la scelta definitiva di volare al Liverpool. I Reds sul finire dell’estate hanno presentato l’offerta giusta alla Juve e così il trasferimento si è concretizzato con soddisfazione da tutte le parti in causa, in primis i bianconeri che rischiavano di perderlo a parametro zero.

Il trasferimento nel Merseyside si è però rivelato una sorta di boomerang. Gli infortuni, una condizione fisica mai pienamente accettabile e le perplessità di Slot che nella prima parte di stagione l’ha usato con il contagocce non hanno dato continuità all’esterno. D’altronde il Liverpool sembrava un orologio svizzero, ragion per cui ogni possibilità era quasi preclusa a Chiesa.

Chiesa, i numeri deficitari in stagione ed il gol in Carabao Cup

Ha giocato talmente poco Chiesa in Premier League che rischia addirittura di non ricevere la medaglia per la vittoria del campionato, ormai sempre più vicina. In totale solo tre le presenze in campionato (25′ totali), altrettante in Champions League (107′ totali ed un assist) e Carabao Cup (tre presenze, con un gol ed un assist) con due gare in FA Cup (un gol anche qui).

Inevitabile, con questi numeri, pensare a cambiare aria a fine stagione. Poteva accadere già a gennaio, con la corte del Napoli pure insistente ma alla fine l’esterno ha preferito proseguire a Liverpool e giocarsi le sue carte. Ed una se l’è giocata proprio bene. Subentrato nell’ultimo quarto d’ora di gioco nella finale di Carabao Cup contro il Newcastle, Chiesa è apparso pimpante e voglioso ed è pure andato in rete.

Un gol che non è servito ad evitare la sconfitta ai Reds, la seconda consecutiva nelle coppe dopo quella che è costata l’eliminazione dalla Champions League (ma solo ai rigori) per mano del PSG. Due dolorosi ko che hanno mandato su tutte le furie i tifosi, già sognanti all’idea del Triplete.

Ed invece arriverà solo la Premier League, sempre più vicina, ma questo finale di stagione potrebbe essere determinante per Chiesa. I supporters hanno infatti apprezzato l’impegno e la voglia di Chiesa tanto da esporsi sui social nei confronti di Slot. Hanno chiesto a gran voce un utilizzo maggiore dell’ex Juve, considerato fino a poche settimane fa un oggetto misterioso.

Quale futuro per l’esterno? Due clamorose ipotesi

Un vero e proprio tam tam è già partito sui social, tanto da chiedere al tecnico la titolarità di Chiesa già nel prossimo turno di Premier League, che peraltro coincide con il Derby contro l’Everton. D’altronde se l’esterno italiano è apparso pimpante, sembrano decisamente appannati i vari Nunez, Diogo Jota e Luis Diaz. Chissà, però, se Slot accontenterà la Kop.

E così le ultime settimane di stagione possono rappresentare la svolta per Federico Chiesa che ha un doppio obiettivo. Un finale di stagione in grande stile può permettere il rilancio dell’esterno che potrebbe anche essere confermato a Liverpool in estate, lì dove prenderà il via una vera e propria rivoluzione.

Ipotesi più plausibile, però, è che l’eventuale rilancio possa fungere da volano per aprire a situazioni di mercato ipotetiche in vista della prossima estate. La Serie A chiama e lui tornerebbe volentieri nel nostro campionato nella prossima stagione che porterà, poi, al Mondiale, evento a cui Chiesa non vorrebbe proprio rinunciare.