Napoli, 60 milioni per il doppio colpo: Conte ride – SerieAnews

Il Napoli già lavora al futuro: gli azzurri guardano al mercato ed hanno pronti 60 milioni di euro per il doppio colpo

“Credeteci fino alla fine”, è quanto cantato dai tifosi del Napoli al 90′ di Venezia-Napoli al Penzo. Gli azzurri hanno appena lasciato per strada altri due punti, dopo qualche ora avrebbero visto l’Inter allungare a +3 in classifica. Eppure la lotta scudetto è ancora viva, i supporters partenopei ci credono e lo stesso Conte non vuole mollare l’osso.

Il tecnico sa che a nove giornate dal termine del torneo, può essere ancora tutto deciso, può cambiare tutto. Ne ha viste tante, sia da calciatore che da allenatore per non pensare che tutto sia ancora da scrivere. E così testa al Milan che arriva al Maradona domenica 30 marzo, in un super big match in notturna fondamentale.

E l’allenatore azzurro sfiderà la formazione di Conceiçao con un David Neres in più. Il brasiliano è ormai pronto e deciderà Conte il suo impiego, se dal 1′ oppure a gara in corso, valutando anche l’opzione 4-3-3 che al momento sembra l’abito tattico più giusto per la squadra azzurra.

Napoli, si costruisce il futuro: dal centro sportivo al mercato

Nel frattempo, però, a Napoli si costruisce per il futuro. De Laurentiis ha ormai individuato l’area dove sorgerà la nuova cittadella sportiva azzurra. Un’area in cui si potranno costruire 12 campi buoni per prima squadra e giovanili ma anche dove si potrà realizzare una foresteria, una palestra e perfino un centro medico. Insomma, un centro sportivo degno di tal nome all’altezza dei top club europei.

La dirigenza, invece, lavora sul mercato. Gli errori del mercato invernale devono essere soltanto un lontano ricordo e, per questo, da cancellare definitivamente. Nella prossima stagione il Napoli sarà impegnata nella doppia competizione, con la Champions League che dovrà essere disputata da protagonista e non da comparsa.

Conte non è tipo che si accontenta e vuole una squadra competitiva per affrontare la doppia competizione. È l’unico modo per blindarlo definitivamente al di là del contratto di durata triennale firmato la scorsa estate. Ecco perché in estate sarà quasi una mini rivoluzione, con almeno sette colpi in entrata che dovranno aumentare il tasso qualitativo della squadra e rendere competitive le seconde linee al livello dei titolari.

Manna e Conte hanno scelto il difensore: servono 25 milioni

Marianucci, giovane talento dell’Empoli, è stato di fatto ingaggiato, con l’accordo raggiunto sia con il club toscano che con l’entourage del calciatore. Classe 2004, roccioso centrale di 194 centimetri, è lui il designato per il futuro dopo aver provato ad ingaggiare Comuzzo nel mese di gennaio. Non sarà, però, l’unico innesto in difesa.

Con Juan Jesus che potrebbe restare ancora una stagione e Rrahmani-Buongiorno pressocché intoccabili, possibili due nuovi innesti, vista anche la quasi sicura partenza di rafa Marin. E così, dopo Marianucci, mirino in casa Udinese dove c’è quel Solet da almeno due stagioni sul taccuino degli scout azzurri.

Oumar Solet, classe 2000, difensore centrale da 192 centimetri ed un talento smisurato, piaceva già ai tempi in cui militava nel Salisburgo. Le richieste elevate del club austriaco, però, fecero dirottare altrove le attenzioni del club azzurro. Il francese, però, ha impressionato anche in Serie A, mostrando un talento davvero fuori dal normale.

Non solo Solet, il Napoli vuole anche il bomber

Ecco perché il Napoli si è mosso con grande anticipo allacciando i contatti con i friulani. Serviranno almeno 25 milioni ma gli azzurri hanno in mente un doppio colpo dall’Udinese. Per l’attacco, infatti, piace molto Lorenzo Lucca, esploso definitivamente in Friuli.

Fin qui 10 gol in 28 giornate per il centravanti classe 2000 che viene considerato il perfetto alter ego di Lukaku, non più giovanissimo e di certo non in grado di poter giocare tutte le gare nella prossima stagione. In questo caso, sono almeno 35 i milioni necessari per portare all’ombra del Vesuvio il bomber. Insomma, Manna prepara un assegno da 60 milioni per un doppio colpo che già puntellerebbe non poco la squadra azzurra.