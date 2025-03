Napoli, è caccia all’esterno: spunta un’idea pazzesca dalla Premier League – SerieAnews

Il Napoli è a caccia di un esterno offensivo per la prossima stagione: non solo Zhegrova, spunta la clamorosa idea dalla Premier League

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sfiderà il Venezia nel lunch match. Una gara ostica, anche solo per il fatto che nell’ultima sfida disputata alle 12:30 i partenopei sono caduti rovinosamente in casa del Como. Conte, però, non si aspetta più passi falsi, soprattutto dopo aver lanciato la sua squadra nella corsa al titolo.

E così la squadra è concentrata in vista dell’impegno di campionato domani in Laguna che può essere anche determinante in vista del finale di stagione, considerato come l’Inter sarà di scena a Bergamo contro un’Atalanta in grande spolvero, reduce dalla vittoria sonante contro la Juve. Sarà una e propria sfida scudetto tra le due formazioni nerazzurre, con il Napoli che potrebbe approfittarne.

Dal campo al mercato è un attimo però. La squadra, come detto, lavora a Castel Volturno con Conte che ha cambiato le abitudini dei suoi calciatori per abituarli alla sfida delle 12.30. Nel frattempo, però, la dirigenza è già al lavoro per il mercato in vista della prossima stagione.

Napoli, rosa all’altezza della doppia competizione: serve un esterno

Il dato è chiaro: bisogna costruire una rosa all’altezza della doppia competizione, considerato come nella prossima stagione vi sarà anche la Champions League. L’unico modo per trattenere Antonio Conte in azzurro: dotare il tecnico di una formazione che possa dire la sua anche in Europa.

E così servono investimenti anche imponenti in ogni reparto: almeno sei – otto calciatori nuovi, tra potenziali titolari ed alternative in grado di non far abbassare il tasso tecnico. Manco a dirlo, una delle priorità assolute è la fascia sinistra offensiva. Conte fin dallo scorso gennaio è orfano di Kvaratskhelia e, con l’infortunio di Neres, ha varato il 3-5-2 in cui sta trovando la sua dimensione ideale Giacomo Raspadori.

Lukaku-Raspadori è il nuovo tandem offensivo che sta infiammando i tifosi azzurri ma il Napoli di Conte sarà camaleontico ed ha nelle corde anche il 4-3-3. Ecco perché sarà necessario l’esterno offensivo che possa sostituire adeguatamente Kvara.

Nel mese di gennaio dopo un lungo inseguimento a Garnacho – poi vano – è arrivato Okafor in prestito oneroso con diritto di riscatto che difficilmente sarà esercitato. L’obiettivo è quindi acquistare un calciatore che possa dare alla rosa azzurra qualità a profusione.

Non solo Zhegrova: spunta un esterno che gioca in Premier

Il ds Manna, dopo gli errori del gennaio scorso, si è mosso per tempo per non farsi trovare impreparato. Ed il grande obiettivo è Edon Zhegrova, esterno del Lille. Già in inverno c’era stato un approccio, con il nazionale kosovaro che aveva aperto al trasferimento. Tutto si è però arenato di fronte allo stop del club transalpino, deciso a non privarsi del calciatore.

In estate sarà però diverso. Il classe ’99 ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Motivo per cui il Lille dovrà cederlo peraltro ad una cifra ragionevole. Manna vuole chiudere l’operazione entro la fine del campionato ma nel frattempo sonda anche altre piste.

E così sul taccuino del ds c’è anche il nome di Igor Paixão del Feyenoord e non solo; nelle ultime ore, infatti, è spuntato il profilo di Antoine Semenyo, 25enne esterno ghanese in forza al Bournemouth. Un calciatore duttile, in grado di giocare anche come punta centrale all’occorrenza.

Classe 2000, sette gol e quattro assist in 27 gare di Premier League (due reti ed un assist in tre gare di FA Cup), Semenyo ha il contratto in scadenza nel 2029 ed ha un valore di circa 30 milioni di euro. Piede destro, sia con il club che in Nazionale viene utilizzato costantemente sulla corsia mancina.