Dalla Nazionale alla Lazio: colpo ad effetto per l’attacco

Dalla Nazionale alla Lazio, pronto il colpo ad effetto per l’attacco: sarà il partner di Castellanos, Lotito ingaggia un vero talento

Un punto nelle ultime due partite per la Lazio che ha clamorosamente rallentato la sua corsa in classifica. I biancocelesti, peraltro, hanno perso anche in malo modo lo scontro diretto contro il Bologna, uno 0-5 che ha messo in dubbio anche il lavoro di Marco Baroni in questi mesi ed aperto qualche piccola crepa per quanto riguarda il futuro del tecnico a Formello.

Eppure a guardare i numeri, la squadra biancoceleste sta disputando davvero un’ottima stagione. Castellanos e compagni sono sesti in classifica con 51 punti, appena due in meno del Bologna quarto e sono anche in piena corsa per l’Europa League, con la speranza più che concreta di poter arrivare fino in fondo alla competizione.

Il tutto con una squadra giovane che nelle ultime gare ha dovuto fare a meno di Valentin Castellanos, il bomber argentino che in 22 presenze in Serie A ha messo a segno nove gol e tre assist. El Taty ha dimostrato di essere più che fondamentale per il gioco dei biancocelesti e senza il suo apporto sono mancati i gol necessari per conquistare le vittorie.

Lazio, ecco il partner di Castellanos: è un nazionale argentino

In vista della prossima stagione il ds Fabiani sta lavorando di concerto con il presidente Lotito ed il tecnico per rinforzare adeguatamente la rosa. Il punto focale è ovviamente il prosieguo del lavoro con i giovani, provando ad acquistare i talenti più interessanti del panorama non solo europeo, ma anche e soprattutto sudamericano.

E proprio in Argentina sono stati scovati due calciatori in grado di poter regalare qualità alla Lazio: Claudio Echeverri e Marco Di Cesare. Quest’ultimo è un difensore centrale classe 2002 del Racing ed il club biancoceleste l’ha individuato come perfetto sostituto di Mario Gila, finito nel mirino e corteggiato dai top club sudamericani.

L’argentino ha una clausola rescissoria di appena 13 milioni di euro, bassa se considerata l’età del calciatore ed il potenziale. Un investimento che la Lazio potrebbe fare ugualmente, anche se dovesse restare a Roma Gila: d’altronde il futuro è in bilico anche per Patric e Gigot.

La trattativa per Echeverri: la formula dell’operazione

Per l’attacco, invece, il grande nome è Echeverri. Cresciuto nel River Plate, è un trequartista che salta con facilità l’uomo. Ama giocare dentro al campo ma si adatta bene anche nel ruolo di ala destra e sinistra nel 4-2-3-1, il modulo attualmente utilizzato da Baroni.

Presenza fissa nella Nazionale argentina U20, è di proprietà del Manchester City con cui ha firmato un contratto fino al giugno del 2028. Con Guardiola, però, non ha fin qui trovato spazio in prima squadra. Una situazione che ha spinto la Lazio ad allacciare i contatti con il club inglese anche solo per un prestito semplice.

Ed i Citizens sarebbero anche disposti a trattare la cessione del calciatore. Per la Lazio si tratterebbe di un bis – anche se con modalità differenti – di quanto accaduto con Castellanos, acquistato dai New York City, altro club della galassia City.