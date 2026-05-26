Stankovic, il Miglior Talento del Campionato Belga: Vacanze e poi il Futuro all’Inter. ‘Nessuna Gloria senza Sudore’, dice citando suo Padre

Un ragazzo che chiude la valigia con un paio di scarpini, vola verso il mare per staccare e poi torna a Milano con una frase in testa: “non c’è gloria senza sudore”. È la bussola che lo ha portato in vetta al Belgio e che ora lo riporta all’Inter.

Ha vent’anni e una calma che non fa rumore. Il cognome pesa, ma il tono è leggero. Il giovane Stankovic ha appena finito una stagione intensa nel campionato belga. Lì dove gli stadi sono pieni di famiglie, i campi spesso bagnati, e la crescita dei ragazzi è una missione vera. Ha giocato, ha tenuto il ritmo, si è preso col tempo la fiducia di compagni e avversari. È stato indicato come il miglior talento del torneo. Non un’etichetta qualunque. Un segno che resta.

La scena, ora, è semplice. Prima le vacanze. Qualche giorno con gli amici, una parentesi che fa respirare. Poi Appiano Gentile. Lì dove ogni corsa conta. Lì dove l’Inter non regala minuti, ma li fa conquistare. È l’anticamera del salto. E lui lo sa.

Si arriva a questo punto senza infiocchettare. La Pro League non è un gioco di specchi. È un campionato che ti abitua al contatto, alla pressione del risultato, al valore del dettaglio. In Belgio hanno accompagnato in alto ragazzi come De Bruyne, Tielemans, Doku. Non è un caso. C’è cura, c’è metodo, c’è fiducia. E il percorso di Stankovic si inserisce in quella rotta: partite vere, margini che si allargano, letture che si affinano. Le valutazioni stagionali lo hanno incoronato. I numeri completi ufficiali non sono tutti pubblici in modo uniforme, ma il consenso su performance e impatto è chiaro.

A metà della narrazione entra il cuore. “Papà mi ha insegnato che non c’è gloria senza sudore.” La frase non è una posa. È una traccia di famiglia. Dejan ha lasciato più che un cognome: ha passato l’idea che il talento esiste solo se resiste. Se torna il giorno dopo, anche quando le gambe fanno male. E il figlio, oggi, quel principio lo porta sottopelle. Non è marketing, è disciplina quotidiana: orari, alimentazione, sonno, ripetizioni, studio delle giocate. Un mestiere, non un riflettore.

Il Belgio come trampolino, Milano come verifica

La Pro League ti mette davanti a dribbling rapidi, transizioni veloci, difese che non perdonano. È una scuola ideale per chi deve imparare a scegliere in fretta. L’Inter, invece, è la verifica. Ti misura nell’istante. Ti mette vicino a campioni esperti, a standard altissimi, a una città che pretende. Il passaggio non è scontato. Richiede pazienza, lucidità, una dose di coraggio. Lo staff nerazzurro osserverà tutto: intensità, letture, gestione della palla, personalità nei momenti chiave. A decidere, come sempre, sarà il campo. E l’orizzonte può includere alternative tecniche temporanee se servirà giocare con continuità: su questo fronte non ci sono ancora indicazioni ufficiali, e ogni ipotesi resta aperta.

Il lascito del padre, l’identità del figlio

Il cognome Stankovic evoca scudetti, notti europee, maglie zuppe di pioggia e gioia. Ma il figlio non copia. Ascolta. Traduce il lascito in gesti propri. Si ferma dopo gli allenamenti, allunga l’esercizio, rivede gli errori. Il premio da miglior giovane in Belgio è un punto d’onore, non d’arrivo. L’estate serve a riallineare testa e corpo. A ricominciare leggero e presente. Perché l’Inter non aspetta. Chiede. Pretende. Riconosce quando qualcuno se lo merita.

E allora il quadro si compone così: un ragazzo che non scappa dal peso del nome, che ha fatto un passo fuori per crescere e che ora rientra con un titolo addosso e una promessa silenziosa. Il resto verrà, come sempre, dal prato. Intanto, c’è il rumore del mare e un taccuino mentale con tre parole. Lavoro. Umiltà. Coraggio. Non è questa, in fondo, la versione più semplice della gloria? O la si può annusare solo all’alba, quando la città dorme e il primo cono di luce cade proprio sul campo vuoto. Dove tutto comincia di nuovo.