Totti boom, avvistato a Trigoria! Ranieri ha scelto un nuovo ruolo per lui – VIDEO

A Trigoria torna il Capitano: Totti e Ranieri gettano le basi per un futuro che profuma di Roma e di rinascita

Che qualcosa stia bollendo in pentola a Trigoria lo si fiutava già da giorni. Movimenti strani, facce note che tornano a girare nei corridoi, sorrisi un po’ troppo larghi per essere casuali. E oggi, tra un raggio di sole romano e un’aria che sa di fine stagione, è arrivata quella scena che fa venire il magone ai nostalgici e scattare in piedi chi ancora sogna un ritorno alle origini: Francesco Totti è stato avvistato dentro Trigoria.

Non è un fotomontaggio, non è una di quelle bufale da bar sport: il video – annunciato da Enrico Camelio, che da giorni fiuta l’aria come un segugio in missione – mostra l’ex capitano della Roma varcare i cancelli del centro sportivo. Un’apparizione che non lascia spazio a interpretazioni fantasiose: il motivo della sua presenza è chiaro a chi conosce bene i movimenti di questi giorni.

Claudio Ranieri, richiamato dalla società per traghettare il gruppo fino alla fine del campionato, ha un compito molto più profondo di quanto possa sembrare. Non è solo l’uomo della provvidenza che sta salvando la stagione della Roma. No, stavolta è lui a scegliere le fondamenta su cui costruire il nuovo ciclo. E tra le prime pietre di questo progetto, c’è proprio lui, Francesco Totti.

Ranieri sta lavorando alacremente per garantire alla Roma un nuovo allenatore, fra bugie “bianche” e tanti sondaggi. Alla fine sceglierà il tecnico che lo convincerà di più, e chissà se sarà davvero diverso da Gasperini, come ha detto l’altro giorno in conferenza stampa. Non ci è dato saperlo, per ora, ma una cosa appare certa: nella Roma che verrà ci sarà anche Francesco Totti. Per la gioia dei tifosi.

Roma, incontro fra Ranieri e Totti: il ruolo per il numero 10

L’incontro tra i due – confermato da più fonti interne – è stato lungo, cordiale e proficuo. Si sono detti tutto quello che non si erano potuti dire prima. Hanno parlato di futuro, di ruolo, di idee. Si sono guardati negli occhi e hanno capito che forse è il momento giusto. Per entrambi. Per la Roma.

Chi ama il calcio romano – ma anche chi lo osserva da fuori – sa bene quanto pesi l’assenza di Totti dalla Roma. Un’assenza che in questi anni è sembrata stonata, un vuoto che nessuno ha davvero riempito. Lui, il simbolo, il volto, la voce, è rimasto in silenzio, e ogni volta che ha parlato ha fatto parecchio rumore.

Ma è rimasto lì, buono buono, aspettando un segnale. Ora quel segnale sembra arrivato. E se tutto va come deve andare, nelle prossime settimane sarà ufficializzato un importante ruolo dirigenziale all’interno del nuovo assetto societario. Così lo ha annunciato il nostro Enrico Camelio sui suoi social, sperando che non sia uno scherzo dei suoi…

Il bello è che stavolta, se si fa, non si tratta solo di operazione mediatica. Il nuovo Totti, più maturo, più consapevole, ha capito che si può essere leader anche fuori dal campo. E la Roma, forse, finalmente ha capito che non può davvero rinascere senza il suo numero 10.