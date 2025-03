“So che alla Roma ci va Gasperini”: un pezzo da 90 ci ha smentito così Ranieri

Ranieri trascina la Roma verso l’impresa, ma intanto un pezzo grosso della panchina italiana giura che il futuro sia già scritto. E il nome fa rumore…

A vederlo lì, in panchina, con quella faccia da zio buono che ti perdona anche se hai fatto una stupidaggine grossa, uno potrebbe anche dimenticarsi che Claudio Ranieri è tornato a Trigoria per compiere l’ennesima impresa della sua carriera. Ma basta guardare la classifica per realizzare che stavolta non è solo una questione romantica.

La Roma, quella che lui ha ripreso in corsa quando sembrava ormai destinata a un’altra stagione grigia, oggi si ritrova a due passi da un posto in Champions League. Dal nono posto alla zona Champions, passando per partite vinte con i denti, i cambi al momento giusto e una gestione del gruppo che definire sapiente è poco.

Chiunque abbia messo piede dentro Trigoria negli ultimi due mesi racconta la stessa cosa: aria nuova, entusiasmo, un mister che parla chiaro e una squadra che lo segue senza fiatare. Eppure, nonostante questa scalata che ha del miracoloso, Ranieri sa bene che non sarà lui a guidare la Roma del futuro.

Non è solo una questione di età o di stanchezza. Ranieri ha accettato questa chiamata sapendo che sarebbe stata a tempo. Il suo compito era – ed è – quello di sistemare una stagione deragliata e riconsegnare il giocattolo ancora funzionante a chi verrà dopo. E proprio per questo, nelle ultime settimane, sta lavorando sottotraccia per individuare chi dovrà raccoglierne l’eredità.

Perché qui non si tratta solo di scegliere un allenatore: si tratta di trovare qualcuno che regga il peso di un nuovo ciclo dopo anni di promesse mancate, rivoluzioni a metà e tentativi di costruzione finiti in macerie. E Ranieri, con la sua solita serietà, vuole essere sicuro di passare il testimone alla persona giusta.

In conferenza stampa, però, ha fatto un gesto piuttosto insolito: ha escluso tutti i nomi che sono circolati finora. Tutti. Compreso quello più ricorrente, il più sussurrato, quello che – e ne abbiamo le conferme – ha sentito a più riprese immaginando un futuro insieme nella Capitale.

Gasperini alla Roma, il retroscena che cambia tutto: l’ha svelato un famoso allenatore

Peccato che – come spesso accade nel calcio – ci sia chi ne sa di più. O meglio: chi dice di sapere. E in questo caso, la frase non arriva da un opinionista qualunque, né da un insider da social. A parlare è stato un allenatore italiano di primissimo piano, uno che di titoli ne ha visti e vinti parecchi. Che naturalmente non nomineremo per non metterlo in difficoltà.

Interpellato sulla possibilità di allenare lui stesso la Roma l’anno prossimo, ha risposto con un sorriso: “Non credo. Io so che alla fine ci va Gasperini“. Boom. Una frase semplice, buttata lì come se stessimo parlando del tempo, ma che pesa come un macigno. Perché se a dirlo è un nome grosso, uno che in Italia ha vinto più di qualcosa, forse conviene credergli almeno un po’.

Gasperini, del resto, è uno dei pochi tecnici italiani che può vantare un progetto a lungo termine in Serie A. E anche se a Bergamo è una specie di semi-divinità, è noto che ormai ha deciso di salutare tutti e tentare una nuova avventura.

Ora, che Ranieri abbia smentito pubblicamente, dando fiato a diverse speculazioni alcune anche molto “avventurose”, può avere mille spiegazioni. Magari vuole semplicemente proteggere il collega da pressioni premature. Magari sta cercando di non destabilizzare l’ambiente. O magari – ipotesi più maliziosa – ha detto una “bugia bianca” per non bruciare una trattativa in corso.

Fatto sta che qualcuno, dentro le stanze che contano, è convinto che il futuro della Roma abbia già un volto. E quel volto – al netto delle smentite vere o presunte – pare essere proprio quello di Gian Piero Gasperini.