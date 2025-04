Non solo Nico Paz, il Como può perdere un’altra stella: arrivano offerte dalla Premier

Nico Paz e non solo: il Como sta mettendo in vetrina tutti i suoi talenti ed uno può finire in Premier League

Il Como sta sorprendendo tutti in questa stagione di Serie A, e non solo per i suoi risultati inaspettati, ma anche per l’emergere di alcuni talenti che stanno attirando l’attenzione dei club più grandi. Uno di questi è senza dubbio Nico Paz. Il centrocampista-trequartista argentino è una delle stelle più luminose di questo campionato.

Acquistato dal Real Madrid che vanta la recompra, il classe 2004 ha realizzato sei gol e cinque assist in 27 gare oltre a mostrare lampi di classe e tecnica sopraffina. E non è un caso che l’Inter l’abbia puntato con decisione in vista della prossima stagione. Non solo Paz, però. Ce n’è un altro che sta incantando.

Assane Diao, un attaccante che sta mostrando tutto il suo potenziale sotto la guida di Cesc Fàbregas. La squadra allenata dall’ex campione del mondo si sta rivelando una delle sorprese più grandi del campionato, e Diao è tra i protagonisti di questa storica annata.

Chi è Assane Diao: numeri ed impatto al Como

Arrivato al Como a gennaio, Assane Diao ha subito lasciato il segno. Il giovane attaccante senegalese, acquistato dal Real Betis per 12 milioni di euro, ha mostrato una rapidità impressionante e una capacità di finalizzazione che ha subito conquistato il pubblico e gli esperti del calcio.

In soli 12 match disputati, Diao ha messo a segno 5 gol, un bilancio che ha spinto gli addetti ai lavori a parlare di lui come una delle rivelazioni del campionato. La sua adattabilità alla Serie A è stata immediata. La sua velocità nel dribbling, la capacità di leggere il gioco e la naturale propensione al gol lo hanno reso un’arma letale per il Como.

Se da una parte l’adattamento è stato rapido, dall’altra l’investimento effettuato dal club lombardo si sta già rivelando azzeccato, con Diao che ha risposto alla grande alle aspettative, diventando un tassello imprescindibile del reparto offensivo.

La Premier League osserva Assane Diao: sfida tra tre big

La crescente visibilità di Assane Diao non è passata inosservata, e ora su di lui si sono posati gli occhi dei top club della Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Manchester United, Liverpool e Newcastle avrebbero messo Diao in cima alla lista dei possibili acquisti per rinforzare i loro reparti offensivi in vista della prossima stagione.

Il suo stile di gioco, che abbina velocità, dribbling e precisione sotto porta, sembra perfetto per il calcio britannico. Club come Manchester United e Liverpool potrebbero trovare in lui un’opzione ideale per le loro necessità offensive. Con l’arrivo della finestra di mercato estiva, Diao si sta trasformando in uno dei nomi più caldi, e la sua partenza da Como sembra sempre più probabile.

Tuttavia, il Como è consapevole del valore del suo attaccante e non sarà facile per nessun club ottenere il suo trasferimento. Se le trattative dovessero avviarsi, è probabile che il club italiano chieda una cifra ben superiore ai 12 milioni pagati a gennaio, con i 5 gol in 12 partite che potrebbero essere solo la punta dell’iceberg di un talento che ha ancora ampi margini di crescita. La sua valutazione potrebbe già sfiorare i 30 milioni, fermo restando la riluttanza dei lariani a privarsi del suo gioiello.

In sintesi, Assane Diao è destinato a essere uno dei protagonisti indiscussi del mercato estivo. Con l’interesse dei giganti della Premier League, il suo futuro sembra essere lontano da Como, ma resta da vedere quale club riuscirà a convincerlo e a superare le resistenze del club lombardo. La Serie A, d’altro canto, si prepara a salutare uno dei suoi giovani talenti più promettenti.