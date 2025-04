Vlahovic, colpo durissimo: arriva la batosta inaspettata

Vlahovic, arriva un colpo durissimo: ritrovata la titolarità con la Juventus, il centravanti ha incassato una brutta notizia

Dusan Vlahovic sembrava aver ritrovato una nuova speranza con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato, arrivato a Torino con l’intento di dare una svolta alla squadra, ha subito fatto capire al centravanti serbo che su di lui puntava per la stagione.

La fiducia si è tradotta in una maglia da titolare nella partita contro il Genoa, segno che Tudor è pronto a farlo giocare un ruolo da protagonista. Un buon segnale per Vlahovic, che negli ultimi tempi sembrava aver perso lo smalto visto nelle prime stagioni in Italia. Tuttavia, nonostante la nuova ondata di ottimismo, è arrivato un brutto colpo per il bomber.

Vlahovic, addio Juventus in estate: c’è l’opzione Premier

La notizia che potrebbe lasciare i tifosi bianconeri a bocca aperta è che la Juventus sembra intenzionata a separarsi dal suo attaccante. La decisione non dipende da un calo di rendimento, ma da una volontà chiara del giocatore: non vuole prolungare ulteriormente il suo legame con il club in scadenza nel giugno del 2026.

Onde evitare una partenza del bomber serbo a parametro zero nel giugno del 2026, sarà ceduto proprio al termine di questa stagione, probabilmente dopo il Mondiale per Club. La decisione di cedere un giocatore con un valore di mercato elevato non è mai facile, ma la società sembra pronta a compiere questo passo.

Tra le squadre che si sono fatte avanti per Vlahovic, c’è anche l’Arsenal, alla ricerca di un attaccante di spessore per la prossima stagione. I Gunners hanno dimostrato di voler fare sul serio, e la figura di Vlahovic potrebbe essere il tassello perfetto per rafforzare il reparto offensivo.

La squadra londinese, che sta cercando di tornare a lottare per i vertici della Premier League e per la Champions League, ha bisogno di un bomber capace di fare la differenza. Con il calciomercato che si avvicina, non è da escludere che l’Arsenal possa avviare i contatti con la Juventus per portare Vlahovic a Londra. Nonostante ciò, al momento non sembra poter essere questa la strada da battere.

Altro che Vlahovic: l’Arsenal si concentra su altri due profili

Nonostante l’interesse per Vlahovic, l’Arsenal ha in mente anche altri obiettivi per rinforzare il proprio attacco. Il primo nome sulla lista è Nico Williams, giovane talento dell’Athletic Club di Bilbao. Il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, ha intensificato i contatti con il club basco per cercare di chiudere l’affare.

Sebbene la trattativa non sia semplice, la qualità del giocatore e il suo status di campione d’Europa con la Spagna rendono Williams un obiettivo di alto livello. La concorrenza non manca, ma l’Arsenal è determinato a portare a termine l’affare. Un altro nome che stuzzica la dirigenza dell’Arsenal è Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese dello Sporting Clube de Portugal.

Gyokeres sta vivendo una stagione straordinaria, con 43 gol in 43 partite in tutte le competizioni, un dato che non passa inosservato. Il suo profilo sembra essere in linea con le necessità offensive dei Gunners, e Berta potrebbe tentare di chiudere l’affare nelle prossime settimane, una volta sistemata la questione Nico Williams.

In questo scenario, non è certo che Vlahovic rappresenti la priorità assoluta per l’Arsenal, ma è indubbio che la sua candidatura sia sul tavolo. Tuttavia, con gli altri obiettivi in ballo, è possibile che i Gunners possano abbandonare definitivamente questa pista.