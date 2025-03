Vlahovic e 20 milioni: colpo di Giuntoli e la Juve prende il centravanti – SerieAnews

Dusan Vlahovic e 20 milioni di euro: Giuntoli piazza il colpo e la Juve prende il bomber

La Juventus è naufragata in casa nel posticipo domenicale contro l’Atalanta. Doveva essere la sfida scudetto, la gara che doveva evidenziare se l’Atalanta o la Juventus potessero essere in scia di Inter e Napoli. Ebbene, sono stati i nerazzurri a rispondere presente, con una prestazione sontuosa ed un 4-0 perentorio, umiliante per una Juve demolita.

Nella prossima stagione, però, si dovrà puntare necessariamente alla conquista dello scudetto. D’altronde il “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta” è un mantra che i tifosi della Juve hanno ben scolpito nella mente. Alla Continassa ci si deve regolare di conseguenza, perché se Thiago Motta non avrà più alibi nella prossima stagione, anche i dirigenti hanno pochi appigli.

La costruzione della squadra dovrà essere completa, con una rosa all’altezza di tutte le competizioni e soprattutto con alternative in tutti i ruoli che siano di livello. Una delle priorità è senza dubbio l’attaccante. Thiago Motta avrebbe voluto a tutti i costi Joshua Zirkzee l’estate scorsa ma l’olandese è volato al Manchester United e quel treno sembra ormai passato.

In estate possibile che Giuntoli ci possa riprovare, anche perché Amorim non è proprio entusiasta dell’ex Bologna ma al momento le priorità sono decisamente altre.

Juve, tutto su Kolo Muani: ha convinto tutti

Al momento, però, il club bianconero è concentrato su Randal Kolo Muani. Il centravanti francese è arrivato nel mese di gennaio con la formula del prestito oneroso ma già si lavora per acquistarlo a titolo definitivo. D’altronde con cinque reti nelle prime tre gare il francese ha convinto tutti, in primis Thiago Motta che con il numero 20 ha trovato un bomber molto più congeniale al suo modo di giocare.

Certo, va sottolineato come Kolo Muani nell’ultimo mese non ha mai trovato la via del gol e sta attraversando una flessione notevole ma la duttilità del calciatore è molto apprezzata dall’allenatore: non solo centravanti – peraltro mobile – ma anche esterno sinistro.

Juve, Kolo Muani arriva e Vlahovic parte: lo sliding doors bianconero

Kolo Muani, come detto, ha convinto tutti ed in più di un’occasione Giuntoli ha affermato come si stia lavorando già alla sua conferma. D’altronde anche Kolo Muani ha aperto ad una permanenza a Torino, in una squadra che l’ha accolto a braccia aperte e l’ha messo a suo agio. “Mi ha aperto le porte” ha ammesso recentemente in un’intervista.

E la Juve ha pronta un’offerta al PSG per ingaggiarlo: prolungare di un altro anno il prestito oneroso, stavolta a 10 milioni di euro per poi acquistarlo a titolo definitivo nella stagione successiva versando altri 40 milioni. Un totale di 50, insomma, la cifra giusta per evitare una minusvalenza al PSG.

Un problema che ha anche la Juventus con Dusan Vlahovic, ormai in uscita anche per una questione di rinnovo del contratto che non arriva. Ecco perché i bianconeri si accontentano di 30 milioni per il bomber serbo, una cifra da girare al Paris Saint Germain.