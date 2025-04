Milan, guarda che Fonseca: c’è un dato che spiega il grave errore

Milan, hai visto che Fonseca? Il paragone con Sergio Conceiçao è ora impietoso, il dato spiega il grave errore

Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, due allenatori portoghesi che hanno avuto esperienze molto diverse alla guida di club di calibro europeo, due facce della stessa medaglia che si chiama Milan. I lusitani, infatti, hanno accostato i loro nomi proprio al club rossonero in questa stagione.

Fonseca, infatti, è stato esonerato dal Milan a dicembre dopo una serie di risultati deludenti, per lasciare il posto proprio a Conceiçao, che con la sua grinta e determinazione ha subito conquistato la Supercoppa Italiana con il club rossonero. Ma cosa è cambiato per i due tecnici da quando le loro strade si sono separate? È possibile che il Milan abbia commesso un grave errore nel cambiare allenatore così presto?

L’ex allenatore rossonero ha trovato una vera e propria “formula magica” al Lione, portando la squadra francese ad ottenere risultati molto positivi in Ligue 1, dove il Lione è ora in piena zona Champions League. Le similitudini con la sua breve esperienza al Milan, però, non sono molte, anzi. Mentre Fonseca sorride a Lione, il Milan di Conceiçao continua a faticare, con la qualificazione alla prossima Champions League che sembra sempre più distante.

Fonseca al Lione: risultati che parlano chiaro

Paulo Fonseca ha preso il timone del Lione qualche settimana dopo l’esonero da parte del Milan, e il suo impatto sulla squadra francese è stato immediato. Nonostante non possa ancora sedere in panchina a causa di una squalifica, il tecnico portoghese ha messo in pratica il suo metodo, portando la squadra a 8 vittorie nelle prime 11 partite ufficiali.

Sei vittorie sono arrivate in campionato e due in Europa League, un inizio impressionante che lo ha messo in buona compagnia nella storia del club, diventando il terzo allenatore a ottenere un risultato simile dopo Domenech nel 1988 e Houllier nel 2005. Il Lione è ora quarto in classifica, a soli due punti dalla seconda posizione, e continua a lottare per un posto in Champions League nella prossima stagione.

I numeri di Fonseca al Milan ed il cammino di Conceiçao

Guardando ai numeri ottenuti con il Milan, Fonseca ha collezionato 7 vittorie su 17 partite di Serie A, oltre a 6 pareggi e 4 sconfitte, con un totale di 12 successi in tutte le competizioni. Nonostante il bilancio negativo, c’era una certa speranza che con il tempo potesse trovare la giusta chimica con il gruppo, ma l’esonero è arrivato prima che potesse dare una sua impronta definitiva alla squadra. Forse, come si dice spesso nel calcio, è stato troppo presto per giudicare.

Nel frattempo, il Milan ha deciso di puntare su Sergio Conceiçao, un tecnico che ha dato subito una scossa alla squadra, portando a casa la Supercoppa Italiana contro l’Inter. Tuttavia, nonostante la vittoria, il Milan fatica in campionato, con prestazioni che non riescono ancora a convincere a pieno, tanto che la qualificazione alla Champions League è più di un miraggio. Il rendimento in Serie A è stato altalenante, e per la squadra rossonera la vera sfida sarà riuscire a reagire e rimanere competitiva fino alla fine della stagione.

Esonero Fonseca un errore di tempistica?

Il confronto tra i due allenatori, Fonseca e Conceiçao, mette in evidenza la grande differenza nei risultati ottenuti in un lasso di tempo relativamente breve. Ma il dato che emerge con più forza è il possibile errore di tempistica del Milan. È stato davvero necessario esonerare Fonseca così presto?

Certamente, la sua esperienza a Milano è stata molto breve, ma se guardiamo ai numeri e ai risultati che sta ottenendo al Lione, si può immaginare cosa avrebbe potuto fare con più tempo e un maggiore sostegno da parte della società rossonera.

Fonseca, con la sua esperienza internazionale e la capacità di far esprimere al meglio le proprie squadre, ha trovato una situazione favorevole al Lione, mentre il Milan continua a rincorrere la qualificazione alla Champions League sotto la guida di Conceiçao. E allora, il paragone tra i due allenatori non può non far sorgere una domanda: sarebbe stato più opportuno dare più tempo a Fonseca per costruire una squadra competitiva a Milano? O il cambiamento era davvero necessario per poter puntare a obiettivi più ambiziosi?