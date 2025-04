Napoli, quale futuro per Raspadori: spunta un risvolto che può cambiare tutto

Napoli, quale futuro per Giacomo Raspadori? Un risvolto può cambiare tutto ma spunta anche una clamorosa ipotesi

Quattro gol in 19 presenze per Giacomo Raspadori che si è riscoperto bomber prezioso nel momento di maggiore difficoltà del Napoli. Con l’infortunio di David Neres ed un Okafor in grave ritardo di condizione come ha spiegato anche il tecnico Antonio Conte, c’era una necessità di affiancare a Lukaku un attaccante in grado di essere incisivo maggiormente in zona gol.

E la scelta è caduta proprio sul classe 2000. Il cambio modulo, con il passaggio al 3-5-2, l’ha di fatto esaltato e soprattutto avvantaggiato. Ha abbandonato la posizione di esterno sinistro offensivo che stava segnando la sua carriera al Napoli per accentrare il suo raggio d’azione.

E così ha accentrato il suo raggio d’azione, schierato alle spalle di Lukaku da seconda punta, la posizione preferita dall’ex Sassuolo, la più congeniale in assoluto. E da quelle zolle di campo, con Big Rom a combattere con i difensori avversari ed a lasciare spazi, Jack si è esaltato, mostrando la sua miglior versione.

E non è detto che nel rush finale di stagione possa continuare a giocare lui, anche perché ha mostrato una pericolosità offensiva maggiore rispetto a David Neres, dribblomane evanescente in zona gol.

Raspadori, addio Napoli? Il “problema” Conte ed il possibile sostituto

Il finale di stagione può regalargli ancora diverse soddisfazioni poi si aprirà il nodo relativo al futuro. Dove giocherà nella prossima stagione? Jack ha 25 anni e vuole giocare con continuità anche perché la prossima estate ci sarà il Mondiale ed il numero 81 azzurro non vuol mancare l’appuntamento.

Ecco perché intende definire quanto prima la sua posizione in rosa. E sono tre le possibili variabili che saranno influenti ed incidenti nel suo futuro. La prima è naturalmente legata ad Antonio Conte. Il tecnico con il 4-3-3 ha trovato la sua quadratura ed è possibile che possa puntare con decisione su questo modulo, con il 3-5-2 da utilizzare solo in caso di emergenza.

Conte, però, potrebbe non restare a Napoli. Con De Laurentiis c’è un po’ di freddo dopo il mercato invernale che non ha soddisfatto l’allenatore e le sirene della Juve – soprattutto – e del Milan potrebbero spingerlo lontano da Partenope. Conte, quindi, può lasciare Napoli ed uno dei nomi principali per la sostituzione è Max Allegri, un tecnico poliedrico, duttile che ha costruito le sue fortune proprio sul 3-5-2. E con questo modulo, Raspadori di certo torna in auge più che mai, essendo perfetto.

Napoli, De Laurentiis fa il prezzo: ipotesi scambio clamorosa

Anche il mercato influirà sul suo futuro. La girandole di panchine che partirà a breve potrebbe ridisegnare il suo futuro. Al momento per lui opzione fattibile potrebbe essere l’Inter che lascerà andare Correa e forse Arnautovic. E chissà che Inter e Napoli non imbastiscano lo scambio Raspadori-Frattesi. Occhio, però, a Giuntoli che lo portò a Napoli dal Sassuolo e lo vedrebbe di buon occhio anche alla Juve.

Già, ma quanto vale Raspadori? Il prezzo è presto fatto. De Laurentiis ha sempre chiesto almeno 25 milioni di euro e difficilmente si schioderà da questa cifra considerata l’età del calciatore ed il contratto fino al giugno 2028.