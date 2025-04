Inter, che problema per Luis Henrique: Marotta però ha un asso nella manica

L’Inter va forte su Luis Henrique: la valutazione è un problema di non poco conto per i nerazzurri ma Marotta ha un asso nella manica

Chi l’avrebbe detto, a inizio stagione, che questa Inter avrebbe messo il turbo? Prima in classifica in Serie A e con un piede già in semifinale di Champions League dopo la vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco nella gara d’andata. I nerazzurri si stanno godendo un momento di forma clamoroso, con Inzaghi che sembra aver trovato la chiave giusta per far rendere al massimo ogni pedina della rosa.

Ma c’è di più. A Milano non si limitano a vivere il presente: si guarda già oltre, e con una lucidità che fa la differenza tra chi si accontenta e chi vuole lasciare un segno. Il prossimo grande obiettivo si chiama Mondiale per Club, e per affrontarlo l’Inter vuole arrivare al top anche fuori dal campo.

Una rosa da plasmare per il Mondiale per Club

Con la finestra di mercato speciale concessa per i primi dieci giorni di giugno, l’Inter ha iniziato a muoversi per tempo. L’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria ne è il primo segnale: un investimento in prospettiva, certo, ma anche un messaggio chiaro. La dirigenza – guidata dal trio Marotta, Ausilio e Baccin – non vuole farsi trovare impreparata.

Il piano è semplice, almeno sulla carta: rinforzare la squadra con profili pronti, capaci di dare subito un contributo e reggere il ritmo delle grandi sfide internazionali. Ecco perché, mentre si lavora per blindare i big, si guarda anche fuori dai confini italiani per trovare nuove opportunità. Tra queste, c’è un nome che stuzzica parecchio.

Chi è Luis Henrique e perché piace così tanto all’Inter

L’obiettivo caldo per rinforzare l’attacco si chiama Luis Henrique. Classe 2001, brasiliano, gioca all’Olympique Marsiglia e ha tutto quello che piace al mondo Inter: dribbling, velocità, fame. L’idea è di portarlo subito a Milano, così da aggregarlo alla squadra già in vista del Mondiale per Club.

Secondo il Corriere dello Sport, il nodo principale resta il costo del cartellino: l’OM chiede 30 milioni, mentre l’Inter non vuole superare i 25. Si lavora su una formula con bonus: 24 milioni di base fissa più 4 legati a prestazioni e obiettivi. E intanto, da Milano, è partita l’operazione di convincimento del diretto interessato.

Sembra che Henrique abbia già dato una prima apertura, ma la dirigenza vorrebbe una presa di posizione più netta. I rapporti tra i due club sono buoni, e se il giocatore si espone in modo chiaro, la trattativa potrebbe chiudersi in tempi rapidi. Una mossa intelligente, in linea con la visione strategica nerazzurra, che non si accontenta dei riflettori accesi oggi ma punta a brillare anche domani.

La domanda è una sola: riuscirà l’Inter a chiudere il colpo in tempo per regalare a Inzaghi un’arma in più nella sfida iridata? Di certo, dalle parti di Appiano, nessuno sta restando a guardare.