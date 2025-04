Donnarumma l’extraterrestre: il problema contratto e chi può riportarlo in Italia

Gigio Donnarumma sta vivendo una stagione da extraterrestre, ma il suo contratto è in scadenza: una chance gigante per i club di Serie A

La generazione Alpha lo definirebbe nel suo prime. Gigio Donnarumma sta vivendo una stagione super, con la semifinale di Champions League appena conquistata, soprattutto per via delle sue parate monstre nella gara di ritorno contro l’Aston Villa. A 26 anni, praticamente nulla per un portiere, sembra aver vissuto già 3 vite, come dimostra anche il suo nuovo look con cicatrice e baffetto.

Dagli esordi poco più che bambino al Milan, passando per quell’Europeo vinto da MVP del torneo, fino ai successi a Parigi nonostante le critiche spesso fin troppo ingiuste ricevute nel corso della sua carriera. Donnarumma è il portiere italiano più forte oggi al mondo, che questo possa essere accettato o meno. La scuola di portieri azzurri può vantare profili di altissimo livello, ma prima di strappare il posto a classe ’99 dovranno dimostrare continuità ad altissimi livelli sul campo.

Donnarumma, contratto in scadenza: il momento giusto per le italiane

Un Donnarumma così non può passare inosservato. C’è il suo zampino nella semifinale di Champions del PSG e potrebbe esserci la sua manona anche verso una finale che avvicinerebbe i parigini al trofeo tanto agognato.

Che sia l’anno giusto per i francesi? Il tempo ce lo dirà, ma sicuramente una Champions in salsa d’addio sarebbe un modo romantico per salutare il club che ha dato a Gigio spazio in grandi palcoscenici.

Ora, però, è il momento migliore per riportarlo in Italia. Dopo 4 anni lontano dalla Serie A, nella stagione prima del Mondiale, c’è la grande opportunità di rivederlo nel nostro paese. A fare la differenza il contratto del numero 1 azzurro, in scadenza nel 2026. Con un solo anno rimasto e un rinnovo che ancora non arriva, i club italiani sono chiamati a fare un tentativo.

Certo, Donnarumma dovrebbe rivedere il suo stipendio, dato che oltre 10 milioni di euro a stagione non rientrano nei range delle nostre squadre. In caso, però, il portiere desiderasse davvero tornare nel suo paese, non avrebbe difficoltà a rinunciare a qualcosa.

Ma chi potrebbe realmente acquistarlo? La Juventus è la prima opzione, dato che Di Gregorio sembrerebbe non aver convinto al 100% la dirigenza. Subito dietro l’Inter, nonostante un Sommer super, potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di ringiovanire la porta. Infine il Napoli, con un Meret in scadenza e non rinnovato. Tre chance importanti per rivedere Gigio nel prime nel nostro paese. Il calciomercato ci dirà la verità.