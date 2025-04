Donnarumma eroe di Parigi: la Serie A lo chiama, il piano per la firma

Donnarumma è stato decisivo nel passaggio del turno del PSG in semifinale di Champions League: il suo futuro può essere in Serie A

Eroe per una sera. Gianluigi Donnarumma è stato il grande protagonista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Aston Villa e PSG. Non è certo la prima volta che il portiere risulta tra i migliori in campo e soprattutto non è un caso che abbia sfoderato una prestazione super a Birmingham.

Lì, nella Terra d’Albione, Donnarumma sente una sorta di profumo particolare e si esalta. Lo fece anche a Wembley con la maglia dell’Italia nella finale di Euro 2021, addirittura determinante nella vittoria del titolo da parte degli Azzurri, con rigori parati in serie.

E ieri è stato nuovamente decisivo, spezzano i sogni di rimonta dei Villans. Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò, visto anche il risultato d’andata, ma alla fine è stato costretto ad esaltarsi per far proseguire il sogno europeo dei transalpini. Manco a dirlo è stato esaltato Oltralpe, lì dove in più di un’occasione non sono stati teneri quando il portiere è stato in negativo.

Donnarumma ed un futuro da decifrare: la situazione con il PSG

Donnarumma, intanto, ha un futuro tutto da scrivere e da decifrare. Il portiere è arrivato nell’estate del 2021 a Parigi da svincolato direttamente dal Milan. Ben 148 le presenze con la maglia del PSG e titoli nazionali a iosa ma anche il sogno della Champions League mai esaudito.

Eppure potrebbero essere anche gli ultimi mesi con la maglia del Paris Saint Germain. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2026 ed al momento non se ne parla di rinnovo. I negoziati con la società transalpina non sono ancora iniziati ed il rischio che possano non aprirsi mai è davvero alto.

Il PSG, non è un mistero, sta guardando anche altre situazioni per quanto riguarda il portiere e potrebbe anche decidere per altre opzioni. E così non ci sarebbe spazio per Donnarumma a Parigi. Una situazione che sta monitorando con grande attenzione Giuseppe Marotta, presidente ed uomo mercato dell’Inter.