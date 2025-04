Riscatto Saelemaekers, che intreccio la Roma tifa per questa squadra inglese

Il futuro di Saelemaekers alla Roma dipende da un incastro di mercato, ed è per questo che a Trigoria all’improvviso si tiferà per una squadra inglese…

Certe storie calcistiche sembrano uscite da un romanzo di Nick Hornby: non importa quanto siano complicate, riescono sempre a trovare un filo logico. Basta seguirlo con attenzione. E se il filo in questione collega Roma e l’Inghilterra, beh, prepariamoci a una di quelle trame che si spiegano solo col senno di poi.

Perché oggi, per capire se Alexis Saelemaekers resterà in giallorosso anche la prossima stagione, bisogna guardare verso nord. Non a Bergamo o Monza, ma più su. Molto più su. Verso la Gran Bretagna, dove il vento del Nord soffia sulle speranze di Trigoria.

La Roma sta ancora cercando di capire dove atterrerà in classifica. C’è un posto europeo da blindare e, con ogni probabilità, sarà l’Europa League a fare da cornice al prossimo viaggio continentale. Ma oltre alla posizione, conta capire anche chi guiderà la squadra l’anno prossimo. Il nome del nuovo allenatore è ancora avvolto nella nebbia, e così sarà fino a fine campionato.

Eppure, non tutto è incerto. Anzi, qualcosa è emerso con forza. Mathias Soulé ha superato quel periodo fisiologico di adattamento e ora gioca come chi sa di poter lasciare un segno. E poi c’è Saelemaekers, che ha trovato finalmente la sua dimensione. Ranieri lo ha ripescato, gli ha dato una corsia da gestire, e il belga ha risposto come si risponde ai maestri: con i fatti, non con le parole.

Peccato che di certezze, nel contratto di Saelemaekers, non ce ne siano affatto.

La Roma spera in Saelemaekers: la spinta può arrivare da Sunderland

Arrivato con un prestito secco dal Milan, il belga non ha alcuna opzione di riscatto già fissata. Quindi tutto si riapre: i rossoneri possono anche decidere di tenerlo, oppure cederlo a chi metterà sul piatto la cifra giusta. Che, spoiler: non sarà più la stessa di luglio scorso. Se prima ne bastavano una dozzina, adesso il Milan ne chiede 25, forse 30 milioni. E per la Roma diventa tutto un altro film.

La volontà di trattenerlo, da parte giallorossa, c’è, magari offrendo proprio Tammy Abraham come parziale contropartita. Ma il prossimo allenatore dovrà dire la sua. E, soprattutto, bisognerà capire dove andare a pescare quella cifra. Perché 25-30 milioni, per una società che sta camminando sul filo del Fair Play Finanziario, sono una montagna vera, non una collinetta da scavalcare.

E qui entra in scena un club inglese di Championship, in modo un po’ in atteso. C’è un pezzo di Roma che oggi si gioca tutto al “Stadium of Light”, il leggendario impianto del Sunderland. Perché lì, qualche mese fa, è atterrato Enzo Le Fée, uno dei flop di inizio stagione. Un’operazione in uscita che sembrava marginale, ma che ora potrebbe diventare centrale.

Il Sunderland lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni, legato alla promozione in Premier League. Promozione che non può più arrivare direttamente – i primi due posti sono irraggiungibili – ma che è ancora in gioco attraverso i playoff.

E allora sì, oggi a Trigoria si fa il tifo per il Sunderland. Perché se il club inglese dovesse centrare la promozione, quei 22 milioni finirebbero dritti nelle casse della Roma. Un tesoretto insperato, che potrebbe sbloccare proprio l’operazione Saelemaekers.