Milan, che rimpianto: sfida Liverpool-Real e costa 60 milioni

Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione, con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva. Tra le priorità c’è sicuramente il rafforzamento delle fasce, in particolare con l’acquisto di un vice Theo Hernandez. La ricerca di un terzino sinistro di qualità è fondamentale per garantire alternative valide e mantenere alto il livello di gioco durante l’intera stagione. Milan, Kerkez un talento in casa non valorizzato In passato, il Milan aveva in rosa Milos Kerkez, giovane terzino sinistro ungherese. Tuttavia, il club non ha creduto pienamente nelle sue potenzialità e ha deciso di cederlo al Bournemouth per soli 2,7 milioni di euro. Una scelta che, con il tempo, si è rivelata discutibile, considerando l’esplosione del giocatore in Premier League. Da quando è approdato al Bournemouth, Kerkez ha mostrato una crescita impressionante. Con 34 presenze da titolare in Premier League, ha messo a segno 2 gol e 6 assist, di cui 2 decisivi contro il Manchester City. La sua costanza e qualità hanno attirato l’attenzione di club di alto livello, pronti a investire su di lui. Sfida tra big europee: il Real Madrid e Liverpool puntano Kerkez Il Real Madrid ha messo nel mirino Milos Kerkez per rinforzare la fascia sinistra. Sfumato Alphonso Davies che resterà al Bayern Monaco con cui ha appena firmato il rinnovo fino al 2030, il club spagnolo sta cercando un terzino sinistro di qualità. Kerkez rappresenta una soluzione interessante, giovane e con un potenziale ancora da esprimere completamente. La dirigenza madridista sta valutando seriamente il suo acquisto per la prossima stagione. Anche il Liverpool ha mostrato interesse per Milos Kerkez. Con l’eventuale partenza di Trent Alexander-Arnold, i Reds sono alla ricerca di un terzino sinistro di talento. La valutazione di Kerkez si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che riflette il suo valore attuale e il potenziale di crescita. La concorrenza tra Real Madrid e Liverpool per il suo acquisto si preannuncia accesa. Il Milan, dunque, si trova a rimpiangere una scelta che, con il tempo, si è rivelata poco lungimirante. La cessione di Kerkez potrebbe costare cara, soprattutto se il giovane talento dovesse esplodere definitivamente in uno dei club più prestigiosi d’Europa. Una lezione su quanto sia importante credere nei giovani e valorizzare i talenti in casa.