Milan, Furlani ed Ibra hanno deciso: svelato il futuro di Theo Hernandez

Milan, la decisione di Furlani ed Ibrahimovic: svelato il futuro di Theo Hernandez, ecco cosa accadrà al difensore rossonero

Theo Hernandez è senza dubbio uno dei migliori terzini sinistri d’Europa. La sua velocità, potenza e capacità di spinta offensiva lo hanno reso un punto di riferimento per il Milan sin dal suo arrivo nel 2019. Tuttavia, la stagione in corso non è stata delle più brillanti per il francese.

Le sue prestazioni sono state altalenanti, con alcune partite sottotono che hanno sollevato interrogativi sul suo futuro in rossonero. La svolta è arrivata con l’arrivo di Sergio Conceição sulla panchina del Milan. Il nuovo tecnico ha deciso di spostare Theo Hernandez in un ruolo più avanzato, schierandolo come ala sinistra nel suo 3-4-2-1.

Questa mossa ha rivitalizzato il giocatore, che ha ritrovato la sua verve offensiva e ha contribuito in modo significativo alle recenti vittorie della squadra, come la Supercoppa italiana contro l’Inter.

Contratto in scadenza nel 2026: rinnovo o cessione?

Il contratto di Theo Hernandez con il Milan scade nel giugno 2026. Questo significa che, a meno di un rinnovo, il club rischia di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno. Attualmente, il rinnovo non sembra essere una priorità per la dirigenza rossonera, che sta concentrando gli sforzi su altri giocatori come Mike Maignan e Christian Pulisic.

Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto se le prestazioni di Theo dovessero continuare a migliorare. Secondo alcune fonti, il Milan ha fatto sapere all’entourage del giocatore che le cifre attuali d’ingaggio, pari a 4,5 milioni di euro più bonus, sono in linea di massima le stesse per un nuovo contratto.

Non sono previsti aumenti significativi, come quelli richiesti da altri giocatori in passato. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo per Theo, che potrebbe valutare altre opzioni se non dovesse essere soddisfatto dell’offerta rossonera.

La situazione contrattuale e le possibili evoluzioni

Attualmente, la situazione contrattuale di Theo Hernandez è in una fase di stallo. Il giocatore ha espresso la sua volontà di rimanere al Milan e ha dichiarato di non essere interessato a offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Tuttavia, se il club non dovesse presentare un’offerta di rinnovo soddisfacente, Theo potrebbe decidere di cercare nuove opportunità altrove.

La dirigenza rossonera, rappresentata da Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović, dovrà prendere una decisione importante nei prossimi mesi. Se non dovesse esserci un accordo per il rinnovo, il Milan potrebbe decidere di cedere Theo Hernandez in estate per evitare di perderlo a parametro zero nel 2026. In alternativa, potrebbe optare per un rinnovo con clausola di uscita, permettendo al giocatore di lasciare il club in caso di offerta adeguata da parte di un top club.

In ogni caso, il futuro di Theo Hernandez al Milan dipenderà dalle prossime settimane e dalle decisioni che verranno prese dalla dirigenza. I tifosi rossoneri sperano in un rinnovo che permetta al francese di continuare a indossare la maglia rossonera per molti anni ancora.