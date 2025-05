Orsolini, futuro deciso: l’incontro tra l’agente e il ds del top club

Il futuro di Riccardo Orsolini potrebbe essere già stato deciso, spunta un’importante indiscrezione che coinvolge l’agente del giocatore e il ds di un top club

Protagonista della sua miglior stagione in carriera, Riccardo Orsolini è diventato uno dei calciatori italiani più ricercati del prossimo mercato. Il capitano del Bologna sta trascinando i rossoblù verso un’insperata seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, ma le prossime 4 partite saranno decisive per capire se verrà realmente centrato l’obiettivo.

Intanto i top club si stanno muovendo per accaparrarselo e, recentemente, da parte del Bologna c’è stata un’apertura alla cessione. La dirigenza rossoblù ha fatto intendere chiaramente che Orsolini resta un pezzo pregiatissimo della rosa, ma che davanti alla giusta offerta nessuno è incedibile.

Orsolini, il Napoli accelera: il retroscena con Manna

Ad inizio settimana ha quindi colto l’occasione Giovanni Manna, eletto come miglior dirigente sportivo italiano. Un premio meritato per l’attuale ds del Napoli, che anche in occasione della cerimonia “Inside The Sport” a Coverciano, ha messo le basi per il calciomercato estivo dei partenopei.

Stando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il direttore sportivo Giovanni Manna ha scelto proprio la giornata di lunedì per lavorare all’acquisto Orsolini.

Lo stesso Manna si è seduto al fianco di Michelangelo Minieri, agente di Orsolini. I due avrebbero avuto un dialogo positivo e la notizia ha acceso le speranze tra i tifosi del Napoli. Un arrivo come quello del capitano del Bologna renderebbe più che contenti i sostenitori partenopei in vista della prossima stagione, che prevedrà ben 3 competizioni.

La palla passa alle due società, ma la sensazione è che se ne riparlerà almeno tra un mese. Il Napoli vorrà conquistare lo scudetto in questo rush finale da urlo, mentre il Bologna è impegnato nella corsa al quarto posto agguerritissima, dove avrà bisogno più che mai di Orsolini. Le sfide dirette contro Juventus e Fiorentina potranno dare un’indicazione chiara anche sulla prossima stagione degli emiliani.

In caso di mancato approdo alla prossima Champions, proprio la super competizione potrebbe diventare una delle chiavi per convincere Orsolini, che vorrà disputare una stagione super in vista del Mondiale. Vorrà mandare l’ennesimo messaggio a Luciano Spalletti per conquistare una convocazione per prendere parte al torneo in America. E dopo delle annate così, lo meriterebbe fortemente.