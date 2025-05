Fantaconsigli di formazione per la 35ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 34ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Elmas a Pedro: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: conferma Pedro

Il nostro Claudio Mancini punta su Maignan per la porta, con il Milan in una buona fase della sua stagione, contro un Genoa che ha pochissimo da chiedere ancora al campionato. In difesa spazio a Dumfries, anche se dalla panchina non si può tenere fuori dopo la doppietta in Champions League al Barcellona.

Il nome per il centrocampo è Saelemaekers nel big match contro la Fiorentina. Anche lui da subentrato potrebbe spaccare la gara, cerca una rete che gli manca dalla 27a giornata. In attacco massima conferma per Pedro, super sub della Lazio, decisivo con due gol al Parma nell’ultima.

🚀 I consigli di Antonio Papa: super Ondrejka

Per la porta, Antonio Papa punta su Caprile, in casa contro l’Udinese che ha poco da chiedere al campionato. Può portare l’ennesimo cleansheet stagionale. Il nome per la difesa è quello di Giovanni Di Lorenzo. Vuole ritornare al gol il capitano del Napoli e quale occasione migliore per farlo se non nella delicatissima trasferta di Lecce dove il Napoli si gioca una fetta enorme dello scudetto.

A centrocampo occhi puntati su Ondrejka il gioiellino del Parma, reduce da una doppietta alla Lazio che avvicina i ducali alla salvezza. In attacco, ultime speranze per De Ketelaere contro il Monza. Non segna dalla 17a giornata, è ormai diventato un incubo.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: ancora Arnautovic

Tocca a Meret in porta per la nostra Mariangela Damiano. Il Napoli è la miglior difesa d’Europa e il portiere azzurro sta trascinando i fantallenatori. Per la difesa spazio a Romagnoli, contro un Empoli che non segna mai può esaltarsi anche in ottica modificatore.

A centrocampo conferma su Elmas, in casa con il Venezia ha tutte le chance per tornare al gol, sono le sue partite. Infine, in attacco, ancora fiducia ad Arnautovic, che senza Lautaro può trascinare l’Inter per mantenere vive le speranze in campionato.