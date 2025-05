Napoli, Anguissa andrà via: il sostituto è già pronto

Anguissa è pronto a fare le valigie. Il Napoli non lo tratterrà, ma venderà bene. Conte ha già in mente il suo sostituto. Arriva da un’altra big italiana ed è un pupillo dell’allenatore

Non sempre le storie finiscono quando smettono di funzionare. A volte succede proprio il contrario: si chiudono mentre tutto sembra andare bene. Frank Zambo Anguissa è ancora oggi uno degli uomini più valorizzati da Antonio Conte. Ma questo, paradossalmente, sarà il suo ultimo giro con la maglia del Napoli.

Per ironia della sorte, questa è stata forse la stagione più convincente del camerunense. Dopo anni passati a interdire, spezzare il gioco e ripartire, ha aggiunto qualcosa in più. Non un dettaglio secondario, ma la capacità di segnare.

Merito di Conte, che gli ha dato campo, fiducia e libertà d’inserimento. E lui ha risposto con 6 gol in campionato e 5 assist, mica uno scherzo per un mediano come lui. Non è la prima volta che mostrava certe qualità – ricordate la doppietta al Liverpool con Spalletti? – ma stavolta è stato continuo, concreto, decisivo.

E quindi fa specie che proprio adesso sia arrivato il momento dei saluti. Il contratto sarebbe andato in scadenza nel 2025, ma il Napoli ha un’opzione per rinnovarlo automaticamente di due anni. Verrà esercitata, sì, ma con l’unico obiettivo di non perderlo a zero. Perché Anguissa ha deciso: vuole cambiare aria, per motivi personali e familiari. Il club ne ha preso atto e non lo tratterrà.

Anguissa piace in Premier: perché il Napoli può darlo via senza rimpianti

C’è già chi bussa da fuori. La Premier League lo conosce, lo stima, e in questo momento è il campionato che più può garantirgli un contratto all’altezza e nuove motivazioni. Il Napoli, dal canto suo, sa che un calciatore di trent’anni così, anche se discontinuo, può ancora generare un buon incasso.

Anguissa è un giocatore che si prende e si perde. Ha tutto: fisico, esperienza, lettura. Ma ci sono momenti in cui si eclissa. Anche per questo, in una squadra che ha bisogno di certezze da rifondare, la sua uscita non viene vissuta come un trauma.

E mentre il sipario si abbassa, dietro le quinte è tutto già apparecchiato. Il nome giusto, quello che Conte ha sempre voluto per il suo centrocampo a tutta gamba, è già segnato in rosso da mesi. Il Napoli lo ha studiato, lo ha cercato, lo ha sondato.

Napoli, per il dopo Anguissa è pronto Frattesi: l’Inter chiederà meno di gennaio

Parliamo di un centrocampista italiano, giovane ma con esperienza, che a Milano si è stancato di fare la comparsa. In una stagione dove avrebbe potuto spaccare le partite, Davide Frattesi si è ritrovato spesso in panchina. E sa benissimo che senza garanzie, la prossima estate sarà il momento di andare via.

Il Napoli è pronto ad investire su di lui: costa meno dei 40 milioni chiesti a gennaio, ha margini di crescita e, soprattutto, incarna quel tipo di centrocampista che con Conte diventa devastante. Doti d’inserimento, dinamismo, gol. Più “offensivo” di Anguissa, ma comunque ordinato e utile anche in fase di copertura.

C’è un problema, però. Non è il solo ad averci pensato. La Roma lo vorrebbe da tempo, lo ha già cercato in inverno. E in Premier c’è più di un club pronto a fare sul serio, anche solo per alzare l’asticella. L’Inter, che al momento non lo considera incedibile, non si opporrà davanti all’offerta giusta. Anzi, un’asta potrebbe tornare utile.

Ma a muoversi prima degli altri, il Napoli potrebbe bruciare la concorrenza. E trasformare l’addio di Anguissa non in una perdita, ma in un’opportunità.