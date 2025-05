Real Madrid a Xabi Alonso: “dimenticato” da Ancelotti, sarà protagonista con il nuovo tecnico

Tempo di Clasico in Spagna, l’ultimo di Carlo Ancelotti come tecnico del Real Madrid: poi arriverà il nuovo allenatore e c’è già la curiosità di come giocherà

“Per Xabi Alonso porte sempre aperte“. Così Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione del Clasico in programma oggi che di fatto vale la Liga. Per il tecnico italiano sarà l’ultima sfida al Barcellona da allenatore del Real Madrid perché, come lui stesso ha ricordato, i catalani non disputeranno il Mondiale per Club.

Per Ancelotti, invece, presto si apriranno le porte del Brasile: un futuro ormai già scritto, così come l’epilogo con le merengues, di fatto certificato dopo l’eliminazione nei quarti di Champions League per mano dell’Arsenal, con doppia sconfitta annessa. E così prestissimo si chiuderà uno dei cicli più gloriosi e fortunati del Real Madrid, con il club pronto ad aprire una nuova pagina di storia.

Il futuro è già stato deciso ormai da tempo e porta il nome di Xabi Alonso. Lo spagnolo conosce bene il mondo Real Madrid per averci giocato fino al 2019 prima di ritirarsi ed intraprendere la carriera di tecnico. Un allenatore con un calcio moderno e propositivo capace di vincere la Bundesliga con il Bayer Leverkusen nella scorsa stagione (in bacheca anche la Coppa di Germania oltre alla finale di Europa League persa).

Real Madrid cambia modulo? Ecco i preferiti del nuovo tecnico

Xabi Alonso – a cui non è riuscito il clamoroso bis – ha già salutato il Bayer pronto ad intraprendere una nuova avventura, in una piazza dove non è tollerato altro risultato che non sia la vittoria. Un cambio in panchina porta anche curiosità e rivoluzioni nella rosa e già si sta provando a capire chi potrà far parte del nuovo progetto.

Ovviamente non mancheranno acquisti, anche perché la rosa attuale ha mostrato più di qualche carenza in diversi reparti ma è chiaro che Xabi Alonso abbia già le idee chiare su quali calciatori puntare in vista della prossima stagione. E così, la domanda appare d’obbligo: come giocherà il Real Madrid del nuovo tecnico spagnolo?

A Leverkusen il nuovo tecnico del Real Madrid ha mostrato di puntare molto sul 3-4-3 offensivo che ha come dogma principale il pressing alto oltre al possesso palla ed al gioco propositivo. Non mancano, però, le varianti anche se si discostano poco dall’abito tattico menzionato. Per esigenza, Xabi Alonso a Leverkusen ha utilizzato anche il 3-4-2-1 oppure il 3-5-2.

Alexander-Arnold il primo acquisto, Xabi Alonso punterà su un gioiellino

Moduli che hanno nelle corsie esterne i principali punti di forza, ecco perché appare scontato come le meregues possano focalizzarsi proprio su questa porzione di campo rinforzando le fasce. Ed il primo colpo è di assoluto spessore. A Madrid, infatti, arriverà a parametro zero da Liverpool Trent Alexander-Arnold, senza dubbio uno dei terzini più forti in circolazione.

Accordo verbale già raggiunto da tempo con il classe ’98 che ha già salutato il Merseyside pronto ad una nuova avventura. E sembra scontato come il numero 66 sarà il nuovo titolare della fascia destra ma è altamente probabile che Florentino Pérez possa acquistare anche un calciatore sulla corsia sinistra.

Xabi Alonso, poi, valuterà l’attuale rosa e diversi i calciatori che potrebbero trarre beneficio dal cambio tecnico. Uno su tutti Arda Guler. Il talento turco con Ancelotti ha trovato poco spazio, chiuso anche dai mostri sacri che ha il Madrid dalla cintola in su. Il classe 2005, però, è un profilo estremamente gradito a Xabi Alonso, tanto da richiederlo in prestito a gennaio per il suo Bayer. Ed ora che lo avrà a disposizione sembra quasi naturale la decisione di poter puntare su di lui.